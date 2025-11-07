Juzgan a un comisario de Quines por repartir entre sus hombres las cosas secuestradas

El secuestro de elementos que no estaban pedidos en las actas de allanamientos, el reparto de las cosas secuestradas entre los policías, la alteración de los códigos de una computadora, el retiro del arma al personal y la posterior devolución sin constancia alguna y la ausencia de registro de objetos incautados son alguna de las conductas que le endilgan al comisario Juan Carlos Moreira, quien fue jefe de la seccional de Quines durante años.

El oficial recibió los cargos en una audiencia realizada el jueves en San Luis y en donde la Justicia lo obligó a firmar durante dos meses el libro de imputados. Mientras tanto, la prueba testimonial del juicio seguirá en producción.

La medida restrictiva contra Moreira fue considerada “leve” por la Justicia, pero excesiva por el defensor oficial Carlos Salazar, quien dijo que el comisario siempre respondió a los llamados de los jueces y que vive todavía en Quines, a 150 kilómetros de la sede judicial.

Los hechos que le achacan al comisario ocurrieron entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, aunque los investigadores presumen que las inconductas del imputados tuvieron más prolongación en el tiempo, posiblemente durante toda su estadía en la jefatura de la seccional quinense.

Por lo pronto, a Moreira se lo investiga por irregularidades en cinco procedimientos policiales en una causa que provisoriamente está caratulada como “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Otro de los hechos en los que habría incurrido el oficial es en realizar actuaciones sin autorización judicial