A dos años y medio de un crimen en Merlo, secuestraron una camioneta

Un allanamiento que con el paso del tiempo se verá si es importante o no se produjo en Mina Clavero el jueves con el fin de avanzar en la causa que investiga el crimen de una mujer en Cerro de Oro, en Merlo, ocurrido hace dos años y medio.

La víctima fatal del robo que perpetró un grupo de asaltantes fue María Cristina Méndez, de 69 años, una turista oriunda de Vicuña Mackena que con su marido y un matrimonio amigo pasaban unos días de descanso en la localidad puntana, donde habían construido una casa.

Hasta ese lugar llegó un grupo de asaltantes que producto del maltrato que ocasionaron a los turistas le provocaron la muerte a la mujer. Desde entonces, la Policía nunca supo quiénes fueron los delincuentes.

Sin embargo, el jueves, luego de un tiempo de parálisis en la causa, un grupo de oficiales llegaron a una casa de Mina Clavero con una orden de allanamiento y secuestro para una camioneta Saveiro Cross. El sitio allanado está en el inicio mismo de la ruta provincial E34.

Un hombre de 27 años que vive en el lugar reconoció ser el dueño del rodado y haberlo adquirido hace cuatro meses, en Merlo. Los investigadores judiciales creen que ese es el auto que usaron los ladrones para cometer el asalto mortal y por esa razón fue trasladado a San Luis, donde se realizarán las pericias correspondientes.