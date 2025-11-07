Tremenda acusación contra el director del Pediátrico y la ministra de Salud

Una gravísima acusación emitida por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), sede ciudad de San Luis, alcanza a la ministra Teresa Nigra y al director del Hospital Pediátrico, Rodolfo Toloza, a quienes el gremio responsabiliza por el presente crítico de una trabajadora del centro asistencial.

La carta que se difundió en las últimas horas lleva la firma de Gerónimo Ortiz, secretario adjunto de la agrupación, y señala a los dos funcionarios como los causantes del estado de desesperación que llevó a una trabajadora a un intento de suicidio, según pudo establecer El Diario de La República.

“Se sentirán regocijados al saber que producto del acoso laboral, el destrato, el abuso de poder, la prepotencia, el ninguneo a los trabajadores, en especial a las mujeres, son el resultado de este penoso episodio”, dice el documento.

La reacción de Ortiz se debe a que, según dio a entender, el hecho se produjo en el ámbito del hospital que dirige Toloza, un médico que acumula una tras otras denuncias de maltrato y sin embargo sigue al resguardo de Nigra y el gobierno.

Pero la acusación del gremialista también alcanza a la ministra. “Usted ordena la persecución y respalda que se pisoteen los derechos”, agregó el representante de los trabajadores. A la vez dijo que Nigra sostiene todas las acciones de Toloza.

La misiva emitida por Ortiz abunda en detalles sobre la suerte de la trabajadora, cuya responsabilidad, a los ojos del sindicalista, también alcanza a otra funcionaria del hospital. “Mal que les pese, se está recuperando”, finaliza la misiva.