Autopista Saladillo: dos heridos al volcar un furgón

Dos hombres fueron trasladados al Hospital Central “Ramón Carrillo” como consecuencia de las lesiones que sufrieron al volcar la camioneta furgón en la que viajaban.

La emergencia ocurrió cerca de las 11:00 a la altura del kilómetro 37 de la Autopista Saladillo (ruta provincial 20), a metros de la intersección con la ruta provincial 31. Se desplazaban en dirección a la ciudad de San Luis.

El vehículo, una Fiat Ducato, era conducido por un hombre de 61 años (con domicilio en Juana Koslay) y lo hacía en compañía de un hombre de 57 años (oriundo de la ciudad capital).

Por razones que aún no han sido determinadas, perdió el control del volante y el furgón tras cruzar el cantero central y terminó volcado sobre su lateral izquierdo en la calzada contraria, próximo a la rotonda de retorno ubicada en ese sitio.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal médico del sistema público de salud provincial y luego fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis para una atención médica más compleja.

La Policía informó que en el operativo intervinieron personal de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1, Bomberos Voluntarios de El Volcán, Dirección General de Bomberos de la Policía, Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, Comisaría Distrito 16° de La Toma y Policía Científica.