Sabado 08 de Noviembre de 2025

Sabado 08 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Una noche de alto impacto

Luis Soloa, Fer y Facu celebran su aniversario en Roma Multiespacio

En un show que promete sorpresas especiales, innovación y buena música, el trío puntano compartirá su repertorio con el público. Todo lo que tenés que saber para no quedarte sin tu entrada.

Por redacción
| Hace 3 horas
El "Tío Luis" promete un show inigualable. No te quedes afuera de la fiesta. Foto: gentileza.

El sello puntano de la música tropical prepara una noche imperdible. Este sábado 8 de noviembre, Luis Soloa, Fer y Facu celebran un nuevo aniversario en Roma Multiespacio, donde compartirán su repertorio en un encuentro lleno de sorpresas, con toda la innovación escénica.

 


De acuerdo con lo que señalaron desde la organización del evento, tal como acostumbra el "Tío Luis", habrá novedades de lujo, como la iluminación láser y un escenario triangular que romperá todos los esquemas.

 


Y como no puede ser de otro modo, habrá mucho espacio para mover el cuerpo al ritmo del trío puntano. El estilo característico de ejecución musical y canto de Luis, Facu y Fer quedará grabado una vez más en el ADN sanluiseño, con un evento absolutamente imperdible.

 


Entradas 

 


Aún estás a tiempo de conseguir tu entrada. Para adquirir anticipadas, te podés contactar con los siguientes vendedores:

 


RAFA: 2664 257668
LAURA: 2665 107726
FRANCO: 2664 941500
DANY: 2664 304017

 


Según contaron, las entradas son súper accesibles, con valores que van desde los $8.000 (general) hasta los $15.000 (VIP). Si no llegás a conseguirlas con anticipación, también podrás adquirirlas en puerta, en el predio ubicado en Gervasio Escudero, a 50 metros de Ruta 3.

 


"Luis pidió un cambio, siempre busca innovar, llevarle algo nuevo al público, con mucho cariño y entrega. Los va a sorprender, será un show único. La zona VIP estará cerca del escenario, con mesas y sillas," remarcaron desde la organización.

 

