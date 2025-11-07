Luis Soloa, Fer y Facu celebran su aniversario en Roma Multiespacio

El "Tío Luis" promete un show inigualable. No te quedes afuera de la fiesta. Foto: gentileza.

El sello puntano de la música tropical prepara una noche imperdible. Este sábado 8 de noviembre, Luis Soloa, Fer y Facu celebran un nuevo aniversario en Roma Multiespacio, donde compartirán su repertorio en un encuentro lleno de sorpresas, con toda la innovación escénica.



De acuerdo con lo que señalaron desde la organización del evento, tal como acostumbra el "Tío Luis", habrá novedades de lujo, como la iluminación láser y un escenario triangular que romperá todos los esquemas.



Y como no puede ser de otro modo, habrá mucho espacio para mover el cuerpo al ritmo del trío puntano. El estilo característico de ejecución musical y canto de Luis, Facu y Fer quedará grabado una vez más en el ADN sanluiseño, con un evento absolutamente imperdible.



Entradas



Aún estás a tiempo de conseguir tu entrada. Para adquirir anticipadas, te podés contactar con los siguientes vendedores:



RAFA: 2664 257668

LAURA: 2665 107726

FRANCO: 2664 941500

DANY: 2664 304017



Según contaron, las entradas son súper accesibles, con valores que van desde los $8.000 (general) hasta los $15.000 (VIP). Si no llegás a conseguirlas con anticipación, también podrás adquirirlas en puerta, en el predio ubicado en Gervasio Escudero, a 50 metros de Ruta 3.



"Luis pidió un cambio, siempre busca innovar, llevarle algo nuevo al público, con mucho cariño y entrega. Los va a sorprender, será un show único. La zona VIP estará cerca del escenario, con mesas y sillas," remarcaron desde la organización.