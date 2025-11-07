Lo enviaron a la cárcel por apuñalar a otro hombre en una pelea

Este viernes, a Sebastián Suárez le dictaron prisión preventiva por 120 días por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, ya que se lo acusa de atacar con un puñal a Alexis Jofré, causándole una grave lesión en la espalda por la que sigue internado con pronóstico reservado. El imputado al admitir la agresión dijo que reaccionó tras una pelea iniciada por el herido.

La medida fue determinada por el juez de Garantía N° 3 Marcos Flores Leyes en el transcurso de una audiencia de corte de prorroga que fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3, a cargo del Fiscal Esteban Roche, cuya Fiscal Adjunta es María José Guiñazú.

El hecho ocurrió el 26 de octubre en inmediaciones del barrio 200 Viviendas Sur, de la ciudad de San Luis y de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado se habría acercado por detrás a Alexis Jofré que caminaba por la zona y lo habría apuñalado con un cuchillo de aproximadamente 12 centímetros, provocándole una herida grave en la espalda.

Jofré fue auxiliado por vecinos y trasladada de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado.

Prensa del Poder Judicial informó que la Fiscalía enumeró las principales evidencias reunidas hasta el momento: declaraciones de testigos que presenciaron los minutos posteriores al ataque, registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas y el secuestro de un cuchillo con manchas de sangre hallado en las inmediaciones del lugar del hecho.

Roche argumentó que, por la gravedad del ataque y las características violentas del episodio, corresponde aplicar una medida de coerción para asegurar el avance de la investigación y resguardar tanto a la víctima como a los testigos, quienes —según mencionó— habrían recibido presiones por parte del entorno del imputado, por lo que solicitó que la prisión preventiva se extienda por 120 días, tiempo que consideró razonable para finalizar la investigación penal preparatoria.

El abogado defensor, Ricardo Gutiérrez Esley, cuestionó la calificación y el alcance de la medida solicitada. Afirmó que los elementos presentados por la Fiscalía constituyen indicios y no pruebas concluyentes, y comunicó la voluntad de su defendido de prestar declaración para esclarecer los hechos.

Suárez reconoció haber lesionado al otro hombre, pero sostuvo que actuó tras una pelea iniciada por la víctima.

Tras escuchar a las partes, Flores Leyes tuvo por formulados los cargos e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal en relación a la prisión preventiva por el plazo de 120 días, al considerar que la medida resulta “razonable y proporcional” frente al riesgo procesal existente y la necesidad de garantizar la continuidad de la investigación.