Apuntalaron el techo de una vivienda por temor a que se derrumbe

Un drama que se agrava día a día y no tiene solución. Se trata de la preocupante situación que atraviesan familias del barrio 900 Viviendas de La Punta, ante la paulatina destrucción de sus casas como consecuencia de haber sido construidas en terreno no aptos, que fueron rellenados y que se hunden. Están sobre un cauce natural que baja de las sierras.

Las grietas que se extienden en paredes y techos de los hogares inaugurados en el 2015, son un reflejo de una decisión errónea e irresponsable, que ahora la padecen los vecinos.

Una de las afectadas es el grupo familiar que integra Roció Figueroa que, mediante la presentación de notas en Terrazas del Portezuelo y difusión de fotografías, expuso el peligro al que se enfrentan: debido a serios problemas estructurales, la casa que tiene en la Manzana 37 está en riesgo de derrumbe.

Según lo informado por “Entre Líneas Contenido Digital”, en junio del corriente año Figueroa recurrió a diferentes áreas del Estado provincial reclamando por fisuras en las paredes que con las lluvias se fueron incrementando a punto tal que a través de una de ellas se puede ver hacia el otro lado.

Detallo que, ante esta queja, desde el gobierno dispusieron pericias pertinentes y que fueron corroboradas por la arquitecta Miriam Miloro, quien relevo el informe que fue anexado al expediente N° 7210990/25 que se encuentra en Viviendas desde hace dos meses.

Sin embargo, desde ese entonces, el reclamo sigue en veremos

.

Además del deplorable estado de las paredes y techos de su hogar, la otra preocupación que tiene Figueroa, es que en este mes de diciembre vence el plazo que el Estado provincial tiene como garante de las viviendas sociales entregadas en el 2015.

Junto a las fotos que han sido publicadas, Figueroa visibilizó una nota que le presentó el 17 de julio del 2025 a la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Gladys Mabel Ortiz en la que la ponen en conocimiento de la dramática situación que enfrentan y que se agravó con las lluvias.

Señala que su vecina Romina Funes acompaña el reclamo de una inmediata intervención de los organismos del gobierno provincial.

Detalla que al colapsar la plataforma que comparten se han producido fisuras en las paredes y loza, que generaron filtraciones y que en invierno sea imposible protegerse del frio.

Y, como en ambas familias hay niños decidieron vaciar las habitaciones más complicadas y apuntalar los techos.

En el 2021 cuando se empezaron a deteriorarse las viviendas y surgieron los primeros reclamos, de acuerdo al testimonio de obreros que trabajaron en la edificación de las 900 y 600 Viviendas (zona noroeste de La Punta), se supo que la construcción se hizo sobre los terrenos comprendidos en un desagüe natural que bajaba de las sierras. Esos espacios fueron rellenados con ramas y otros desechos. Con el paso del tiempo y la incidencia del agua, al ceder el suelo, los hundimientos ocasionaron fisuras en techos y paredes de las viviendas; en tanto que en los patios empezaron a aparecer pozos de 2 metros.