Martes 02 de Diciembre de 2025

19°SAN LUIS - Martes 02 de Diciembre de 2025

En tres departamentos

Alerta de fuertes tormentas, lluvias intensas y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó este martes cerca de las 09.00, que rige una alerta para los departamentos Belgrano, Pringles y Juan Martín de Pueyrredón.

Por redacción
| Hace 5 horas

El organismo advierte que habrá fuertes tormentas con lluvias intensas, ráfagas y la ocasional caída de granizo.

 

El aviso del SMN marca la inestabilidad del tiempo, porque se esperaba para este martes un aumento de la temperatura a los 30 grados. Sin embargo, lo único que se está cumpliendo de lo adelantado es que el cielo está nublado y que se aventuran fuertes vientos, especialmente en el noroeste de la provincia.

 

Se estima que pasada la tormenta este miércoles los termómetros pueden llegar a marcar la mayor temperatura de la semana, con máximas de 33 grados.

 

