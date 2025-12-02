Alerta de fuertes tormentas, lluvias intensas y caída de granizo

El organismo advierte que habrá fuertes tormentas con lluvias intensas, ráfagas y la ocasional caída de granizo.

El aviso del SMN marca la inestabilidad del tiempo, porque se esperaba para este martes un aumento de la temperatura a los 30 grados. Sin embargo, lo único que se está cumpliendo de lo adelantado es que el cielo está nublado y que se aventuran fuertes vientos, especialmente en el noroeste de la provincia.

Se estima que pasada la tormenta este miércoles los termómetros pueden llegar a marcar la mayor temperatura de la semana, con máximas de 33 grados.