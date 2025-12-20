Un octeto de malambo pide ayuda para viajar al PreCosquín

El 4 de enero será un día especial para ocho malambistas puntanos que hace meses ensayan y entrenan para ese momento. Bajo las luces del PreCosquín, los integrantes de “Los titanes”, el octeto de malambo de “La sajuriana”, jugarán su sueño para estar en el festival mayor.

Los chicos lograron su clasificación a la siguiente instancia por la sede San Juan, pero son todos de San Luis y rebalsan de ganas de representar a la provincia. Por eso, lanzaron un pedido de ayuda económica para afrontar los gastos del viaje.

En un video que subieron a sus redes sociales, “Los titanes” calculan que si mil personas colaboran con 500 pesos, gran parte de los gastos estarán saldados. Para ayudar, la transferencia debe hacerse a Marina.saju.ro, o la opción de la aplicación “Un cafecito”, que tiene un monto de mil pesos.

“Los titanes” serán uno de los muchos representantes que tendrá San Luis en el festival cordobés y no son los únicos que solicitaron ayuda para afrontar los gastos del viaje. Ballets de Villa Mercedes y de San Luis se encuentran en pleno diseño de estrategias para recaudar fondos.