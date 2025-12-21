Gero Arias dio un gran show, ganó una pelea muy dura y cerró su año con una sonrisa

Al año en que se cortó dos dedos de una mano y se fracturó la nariz, Gero Arias lo terminó con un gran triunfo ante Tomás Mazza en la tercera edición de “Párense de manos”, un evento muy popular en el mundo streaming que mezcla el show con el boxeo.

El estadio Tomás Ducó del Club Atlético Huracán fue el escenario que albergó a una multitud convocada por “Paren la mano”, el programa de streaming conducido por Luquitas Rodríguez, también organizador de la velada.

El influencer puntano dio show desde el momento en que salió hacia el ring bajo el influjo de "Lost tape", el tema de Duki con C.R.O. que musicalizó su entrada. Además de por sus entrenadores, Gero estuvo acompañado para la última pelea de la noche por un nutrido grupo de amigos, entre los que estaba su padre, el actor puntano Gabriel Arias.

En cuatro rounds de tres minutos, Arias mostró todo el entrenamiento que le dedicó al combate en los últimos meses y se mostró en excelente forma física. También sorprendió por el avance de su técnica pugilista.

Pese a que el fallo fue dividido, en el ring se notó al puntano dominante durante toda la pelea y a un Mazza que no pudo imponer su reconocida potencia en ningún momento. Al final de la lucha, con el cinturón colgado a su cuello, Arias dijo que estaba “muy feliz” por la pelea, agradeció al público que fue a verlo y se ilusionó con representar al país el año que viene. “Viruzz, sos el próximo”, dijo en referencia al temible streamer español.

La tercera edición de “Párense de manos” tuvo una tarde repleta de shows, famosos y boxeo, con peleas muy llamativas en las que el nieto de Ringo Bonavena le ganó al nieto de Carlos Monzón, Flor Vigna se impuso ante Mica Vicciconte, Grego Rosello perdio rápidamente ante Goncho y Pepi le ganó con mucha discusión en la preliminar a Sergio “Maravilla” Martínez.