Empieza la venta de entradas para la Fiesta de la Calle Angosta

La 37 edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta promete cuatro noches de música, tradición, folclore y algo cuarteto en un encuentro que en Villa Mercedes es siempre popular. La Municipalidad de la ciudad puso desde el lunes 22 de diciembre a la venta las entradas con generales a 15 mil pesos y un pase especial para todas las noches a 50 mil.

El Chaqueño Palavecino, Sele Vera y Simplemente Cantores Del Alba serán los números nacionales en la noche de apertura, el jueves 29 de enero; en tanto que al día siguiente estarán Jorge Rojas y Los Kijanos. Para el sábado 31 se espera la presencia de Destino San Javier, Los de Salta, Canto del Alma y Enrique Espinosa y el cierre, el primer día de febrero, estará a cargo de Nombradores del Alba con Facundo Toro, Indio Lucio Rojas y Damián Córdoba.

En cada noche, además, habrá una gran cantidad de artistas locales y provinciales que completarán una grilla que tendrá más de 30 números por velada.

Como todos los años, la Fiesta se hará en el Anfiteatro de la Calle Angosta, que se rodeará de los tradicionales fogones, otro de los atractivos de la celebración.

La única manera de conseguir las entrada por medio de la página villamercedes.superentrada.ar, donde se puede abonar por distintos medios de pago virtuales.