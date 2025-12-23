Una película hecha en San Luis fue premiada en Irán

El año para el cine puntano termina con una gran noticia que viene desde Irán. “Sara”, la película de Fernando Saad que cuenta hechos sucedidos durante la última dictadura militar ganó el premio al mejor drama político en Sahar Internacional fest.

El galardón es uno más que recibe el laureado cortometraje que este año estrenó su continuidad y que espera cerrar el ciclo en el 2026. Su fuerte contenido y su temática de compromiso con los derechos humanos le valieron el premio en el festival iraní.

La película puntana participó en la categoría internacional del certamen junto a producciones de todo el mundo, lo que acrecienta el logro. Además, “Sara” participará en los próximos días de otros festivales internacionales.

El mejor drama histórico fue para la española “La última batalla”, de Joan Vergés, la animación para la también española “Días y noches” y la película con mejor realismo social fue “Lugar bajo el sol”, de Moldavia. La misma categoría pero en producciones infantiles recayó sobre “No lloraré mañana”, del egipcio Mohamed Mahmoud.