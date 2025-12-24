  • Nuestras redes
EN VIVO

Avance

Ya circulan los colectivos que unen Merlo y Villa Dolores

Son 15 frecuencias diarias y pasará por distintas localidades de Traslasierra.

Por redacción
| Hace 9 horas

Se puso en marcha el corredor que conecta a la ciudad de Villa de Merlo y Villa Dolores. El servicio de colectivos era un reclamo histórico en la región, que hace algunos años se implementó y después se interrumpió.

 

Los boletos tienen un valor que oscila entre los 2.500 y 11.000 pesos, dependiendo el destino.

 

El acto se realizó en la nueva terminal de Merlo donde se dio inicio formal al transporte público que une con Villa Dolores.

 

El acuerdo que involucra a San Luis, Córdoba y Nación permite que la empresa Sarmiento cubra un corredor estratégico que beneficia no solo a las ciudades cabeceras sino también a las localidades de Las Tapias, El Pueblito, San Javier, Yacanto, Población, Travesía, Luyaba, Correlito, La Paz, Las Chacras, Quebracho Ladeado, Cruz de Cañas, Ramada y Piedra Blanca.

 

De lunes a viernes el servicio contará con 15 frecuencias diarias, mientras que los sábados y domingo tendrá 10.

 

Se destacó el impacto positivo que tendrá en la región.

 

 

