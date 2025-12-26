Premiaron a dos artistas puntanos en Mendoza

Dos artistas de la provincia fueron premiados en el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia 2025-2026, que quedó inaugurado en el Espacio Contemporáneo de Arte “Eliana Molinelli” y se consolidó como uno de los certámenes de arte más relevantes de la región.

Para la apertura asistieron varios artistas de San Luis asociados a la Artistas Visuales Asociadas, una agrupación que busca colaborar con el desarrollo de los creadores de la provincia.

Federico Abrile, primera mención del jurado.

Entre más de 250 postulantes de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis, el jurado —compuesto por figuras de renombre como Cecilia Carreras y Toty Reynaud— seleccionó a 117 artistas, entre los que se encontró Federico Abrile, quien obtuvo la Primera Mención, un reconocimiento al valor conceptual y técnico de su obra. "Este premio es un estímulo enorme para seguir explorando el vínculo entre el arte y la tecnología", dijo el artista, quien desarrolló el trabajo premiado en la clínica “Polvo”.

Otro puntano premiado fue Jonatan Kluk, un joven talento provincial, que fue distinguido con el Tercer Premio Adquisición, que además de un incentivo económico permite que la obra pase a ser patrimonio permanente del Museo Provincial de Bellas Artes "Emiliano Guiñazú", Casa de Fader.

La obra de Jonatan Kluk.

Otros artistas de San Luis como José Luis “Chelco” Rezano, Susana Sendón, Graciela Barón Guiñazú, colectivo La madre del borrego (integrado por Laura Marín y Pachi Reynare), Ricardo Morelli, Victor Hugo Rocabado, Paula Nader y Sonia María Alvarez, participaron con sus obras que quedarán en el salón hasta el 14 de marzo.