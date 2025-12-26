El golpe perfecto de una banda merlina que sacude el metal

El mejor regalo de Navidad para “Dysphorika”, la banda de heavy metal de las Sierras de los Comechingones, y sus seguidores fue la edición del videoclip de “Una patada en la piña”, el tema en el que participa “Tito” García, gloria del rock duro argentino y líder de “Lethal”.

Unas horas antes de la Nochebuena, el cuarteto merlino subió a sus plataformas el clip que rápidamente consiguió aceptación por parte de la comunidad metalera. La colaboración con García reafirma una relación de mucho tiempo que había tenido otro capítulo este año, cuando el grupo puntano viajó a Buenos Aires para compartir algunos shows con la banda porteña.

Para continuar con el vínculo, cuando “Lethal” estuvo en San Luis en noviembre de este año como parte de la gira por el 25 aniversario de “Warriors”, uno de sus discos más celebrados, como previa a esa actuación, “Dysphorika” hizo lo suyo.

La edición del audiovisual es una demostración de que la banda continúa con su trabajo de visibilizar su material. “Es un trabajo original hecho totalmente de forma autogestiva y producido íntegramente en la región”, dijo Sergio "Checho" Drokum, el cantante y productor de la banda, que tiene solo dos años de actividad.

El cantante confió en que la participación de “Tito” hará crecer el interés por el grupo, que tuvo un año muy movido, ya que lanzó la primera parte de segundo disco “Todos y cada uno presentes”, que planea su complemento el año que viene.