La conversión de una de terror a una comedia, el último estreno del año

El último día de estrenos del año tiene una sola novedad, aunque muy divertida y que se transforma en el complemento ideal para un 2026 lleno de buenas películas en los cines. “Anaconda”, la nueva versión de la película de terror que hace 28 años protagonizó Jennifer López, llega a las salas puntanas.

También es inusual el día en que llega el filme protagonizado por Jack Black y Paul Rudd. Como las salas no estuvieron abiertas ni miércoles ni jueves, el viernes 26 se transformó en el día de las novedades. Lo mismo pasará la semana que viene, debido a los feriados del 31 diciembre y primero de enero.

Con la sola mención de los protagonistas, es obvio que la nueva versión de “Anaconda” está inclinada al humor, con lo que se deja atrás la atmósfera oscura que tenía la versión original, secundada por la olvidada 'Mandíbulas contra Anaconda', estrenada hace diez años.

Lo inusual de la historia es que muestra a un grupo de amigos que intenta hacer una nueva versión de la película estrenada en 1997. Pero los cineastas tendrán que enfrentarse finalmente a una de las temerosas serpientes que mostraron las versiones anteriores.