Roma Multiespacio recibe el Año Nuevo con Luis Soloa y una fiesta única

Roma Multiespacio se prepara para despedir el año y recibir el 2026 con una gran celebración en la ciudad de San Luis. La cita será este miércoles 31 de diciembre, con una propuesta pensada para vivir una noche a pura música, baile y una puesta técnica de primer nivel.

El show tendrá como protagonistas a Luis Soloa, el artista puntano más querido y conocido cariñosamente como “el Tío Luis”, junto a Facu y Fer, quienes traerán al escenario toda su trayectoria y experiencia. Será una noche diseñada para bailar sin parar, celebrar a lo grande y acompañar el brindis hasta la llegada del nuevo año.

La producción técnica será uno de los grandes diferenciales del evento. El público podrá disfrutar de sonido profesional de alto nivel, iluminación de última generación, efectos láser y un escenario especialmente diseñado para la ocasión. Roma Multiespacio se consolida así como el espacio con la mejor infraestructura técnica de la región para eventos masivos.

Desde la organización confirmaron que el festejo no se suspende por lluvia, garantizando una celebración sin interrupciones.

Toda la información y novedades del evento pueden seguirse en las redes sociales de Roma Multiespacio y de Luis Soloa en Instagram y Facebook: @multiespacioroma y @luissoloa.oficial.