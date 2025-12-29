¿Hacia adónde va Alejinho?

En cuatro canciones, Alejinho, el alias musical de Alejo Márquez, envía un mensaje claro y directo, como lo exige el rap por definición: trabajar por los sueños propios, hacer sin limitaciones y, fundamentalmente, buscarse las oportunidades.

Esos tres ejes están con claridad puestos en la carrera del chico de 22 años que hace seis llegó a San Luis con su familia y que hace unas semanas editó “Yendo”, su primer EP compuesto de cuatro canciones que intentan “poner al rap de San Luis en el ojo nacional”, según describió el cantante a El Diario de la República.

Todas las canciones del álbum fueron compuestas por Alejinho y producidas por Teka, el músico con el que trabaja desde sus inicios. El productor hizo las pistas, las grabaciones, la mezcla y el máster y hasta se puso a cargo de los videos que acompañaron el lanzamiento.

Como el cantante está radicado en Potrero de los Funes, su idea “era presentar la identidad visual con algo que sea representativo de la localidad”. Por eso, la elección del escenario recayó para las imágenes en la capilla San Antonio, ubicada al lado de la municipalidad de la localidad turística.

La familia de Alejo y el propio rapero son unos agradecidos por San Luis, una provincia que los recibió con los brazos abiertos y que en un momento impulsó la carrera musical del joven. Alejinho no se olvida que la Secretaría de las Juventudes le dio una beca que “me permitió seguir gestionando y financiando mis proyectos”.

Además de su novia, con quien vive hace dos años en Potrero, la familia del rapero se compone de sus padres y dos hermanas menores. “Elegimos San Luis para vivir porque nos encantó la provincia desde el día en que la visitamos por primera vez de vacaciones. Nos cautivó su calidez, su belleza y las oportunidades que tenía, además de lo adelantada que estaba a nivel infraestructura y políticas de estado”.

En paralelo a la música, Alejinho trabaja en el local gastronómico de sus padres, lo que le permite pagar el alquiler y, fundamentalmente, “seguir invirtiendo en mi música”.

“Desde chico –se describió- escucho distintos géneros musicales. En casa hubo muchísimo rock, folclore, tango, y cuando tenía 11 años descubrí el rap y me enamoró su forma de expresión”. Para los próximos objetivos, el cantante se planteó salir con su música fuera de la provincia y convertirse en el representante nacional del arte urbano que se realiza en San Luis.