Urbana play ya se puede escuchar en las radios de San Luis
Una de las emisoras más escuchadas del país ya tiene su repetidora en el 96.3 del dial de la provincia. Andy, Wainraich, O'Donnell, Cancela y Matías Martín, entre otros, más cerca de los puntanos.
Una de las radios más escuchadas del país, con figuras de enorme renombre en su programación, tiene ahora su bajada local. “Urbana play” puede ser escuchada en San Luis y con ella una grilla de primer nivel que mezcla información, actualidad y humor.
La emisora porteña tiene su repetidora en el 96.3 del dial puntano y llegará a toda la provincia desde temprano. De hecho, el primer programa, “De acá en más”, comienza a las 6 de la mañana y tiene a María O’Donnell en la conducción con el acompañamiento de Guido Bercovich, David Cayón y Rolo Gallegos.
De 9 a 13 es el turno de “Perros de la calle”, el megaéxito de Andy Kusnetzoff, Harry Salvarrey y José Bianco, que le da un color diferente a la mañana. Luego llega otra carta fuerte de la emisora, “Todo pasa”, con Matías Martin, Clemente Cancela, Emilse Pizarro y Juan Ferrari.
La tarde empieza a completarse con Sebastián Wainraich y “Vuelta y media”, que comienza a las 16 y termina a las 19 y cuenta con la colaboración de Pablo Fábregas y Julieta Pink.
Para finalizar la grilla diaria vespertina, se suman “Olvidate de todo”, que hasta las 22 conducen Diego Poggi y Anais Castro.
