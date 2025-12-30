Una mujer dice su pequeño país

Era muy importante para María Belgrano presentar su libro en San Luis, su provincia natal. Y fue más trascendente aún presentarlo en una librería que está a media cuadra de la que fue su casa de la infancia, en un ambiente familiar y con unos nervios que la autora prefirió esconder detrás de la ansiedad.

Rodeada de su padre, (su madre estuvo ausente por problemas de salud), sus hermanas, amigas de la escuela, sus sobrinas, amigos de la infancia, su pareja -el prolífico escritor Federico Jeanmaire- y público, la autora llegó con “Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo”, su primer libro.

Escrita en prosa poética, la obra fue lanzada a mitad de año y sobre el final, María aprovechó su viaje anual de descanso para hacer la presentación oficial en San Luis. El itinerario tendrá continuidad en los primeros días del 2026 en Merlo, donde la autora vivió varios años antes de radicarse en Buenos Aires.

Belgrano es una constante trabajadora del mundo editorial que se decidió por fin a incursionar en la literatura con un libro que tiene incontables referencias a San Luis. “Estoy como en mi casa”, dijo la autora en un momento de la presentación, una sensación que fue reafirmada por su pareja: “María sigue siendo de acá y hoy se le notó todo el día”, bromeó.

Acaso por el ambiente mayormente familiar, el clima del acto fue distendido, con Jeanmaire y el poeta puntano Darío Oliva en división de tareas como moderadores, lectores de los poemas y graciosos maestros de ceremonia (Federico desde la calma, Oliva más extrovertido) y la música del mendocino Diego Hübbe, quien abrió el acto con una notable versión de “El tesoro”, de El Mató a un policía motorizado y lo cerró con otra de “La camorrita”, de Raúl Carnota.

La magia del cálido encuentro ocurrió en medio de las lágrimas tenues que se dibujaron en el rostro de Julito, el padre de María, cuando la autora recordó el cuento en el que relata la relación carcelaria durante la dictadura que su padre mantuvo con el escritor mendocino Antonio Di Benedetto, compañero de celda. En ese preciso instante, otras lágrimas se dibujaron en el rostro de una sobrina de María, que, jugando, se cayó en una sala contigua de la librería.