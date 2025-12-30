El año en el que lo viejo funcionó

La vida cultural de la provincia tuvo un año difícil, con las políticas estatales nulas y la necesidad de hacerse un espacio por propia voluntad. En ese equilibrio desequilibrado, músicos, músicas, actores, actrices, escritores y escritoras armaron un cuadro de situación que merece ser escuchado, leído o visto.

Los artistas puntanos se las arreglaron para mostrar sus creaciones y manifestarse una vez más. Aquí, Cooltura presenta un puñado de obras, discos, libros, películas y actuaciones que hicieron que el año fuera un poco más digerible.

Los diez discos del año

En un año en que los artistas provinciales más populares del cuarteto y el folclore no publicaron discos, otros solistas y grupos tomaron la posta discográfica dentro de las dificultades que presentó una realidad agresiva.

No obstante el 2025 fue prolífico en cuanto a ediciones y recitales para artistas de gestión independiente en la provincia. La proliferación de plataformas sobre las que difundir sus canciones y los distintos formatos que permiten, facilitaron el trabajo y sobre todo la edición de álbumes.

En algunos casos EPs, en otros discos conceptuales, los diez más destacados de la provincia conforman una selección difícil, arbitraria y variada, que va del cuarteto al folclore y del rock al trap.





La Pachamama está caliente, de Claudia Prett.

La tierra habla

El mensaje es claro desde el título y se pone más profundo y directo a medida que avanza el disco, compuesto por cinco canciones que advierten sobre el llamado de la naturaleza. Todos los temas fueron creados en el monte de Villa de la Quebrada, el lugar de San Luis que la austríaca con pasado en Colombia y España eligió para vivir.

Primigenio, de Transeúntes

Sorpresiva primera vez

Luego de varios amagues, el dúo acústico se animó a su ópera prima y sorprendió con un álbum en el que la belleza es el eje. Lo hicieron con canciones con giros sorpresivos (“Hoy bailaré”, “Si escribiera una canción”), personajes queribles (“Canción de Anahí”, “Mercedes”, “El escarabajo y la serpiente”) y la ejecución de sus integrantes: Francisco Amaya y la voz prodigiosa de Bárbara Martínez.

Renacer, de Agu Gatica

El horizonte está por ahí

Luego de cortar con su banda “4Lados”, el músico quinense se decidió a una carrera solista y rompió la lógica rockera de tocar en grupo. Sacó del archivo algunas canciones y armó un disco en el que la potencia le va dando paso a la melodía a medida que transcurre. Amistad, despedidas, nostalgias y caminos de un artista que, aún joven, se animó a empezar de nuevo.

Walking alone, de Diego Sola

Un hombre camina solo

La ironía a la que juega Diego es que llama a su proyecto Diego Sola Jazz Group y sin embargo interpretó en soledad todos los instrumentos de un disco calmo, apacible, cómodo, que remite a sus múltiples influencias y que parece, como titula a uno de los tracks, suspendido en el tiempo. El álbum es el complemento de “Energy experiencie”, también editado en 2025, lo que demuestra lo prolífico que fue el año para el músico.

A los jardines humanos, de Vicky Lo Giúdice

Una flor entre el rock y el folclore

Tras ocho años sin editar discos, la cantante y compositora tomó el camino del rock sin dejar de lado su mirada folclórica para un disco en el que la canción (propia y ajena) toma un protagonismo estremecedor. De Eruca sativa a Violeta Parra, el trabajo fue uno de los tantos de un año en que Vicky también tocó con todos y se incorporó a “Flores del monte”.

Full Rogelio, de Max Valdrich

El disco rojo del trap puntano

La cara más visible de la nutrida escena de la música urbana de la provincia es la de un muchacho que cuenta historias con las preocupaciones de su generación (el desengaño amoroso, el engaño amoroso, Gucci, la amistad, la familia, el cuerpo y el alma) en un disco que impecable factura técnica, con el sonido limpio que narró el 2025.

Regular Juan, de Regular Juan.

Como todos nosotros

El Juan que todos llevamos dentro, el regular, el de todos los días, es intenso y perfumado; tranquilo y con olor a Parisiennes; placentero y difuso, como el que muestra la portada del disco. El debut de una banda que lleva un breve recorrido ilusiona por muchas cosas, pero particularmente porque demuestra que el rock puntano sigue vivo.

Esto no para, de Kabala

Canciones para las masas

Todo lo necesario para un disco bailable hecho y derecho se reúne en el trabajo del grupo liderado por Claudio “Lulú” Sarmiento: clásicos románticos llevados al ritmo (“Con el corazón en la mano”, “Marinero de luces”, “Sobre tu piel”, “Déjame intentar”), una musicalización precisa y 15 años de vida. Además, “Kábala” tiene en Lulú al que es posiblemente el mejor cantante de cuarteto de la provincia, tonificado ahora por la presencia de Leonel, su hijo.

Dudas y certezas, de Ricardo Marino

La juventud eterna

Catorce minutos de precisión académica y de instrumentación perfecta. Cuatro temas en donde se desarrollan las dudas, las certezas, las nieblas y las incertezas de un hombre que marcó, acaso inconscientemente, a toda una generación de músicos de la provincia. Un disco para escuchar con los ojos cerrados y los oídos abiertos.

Ser, de “Puchi” García

Me vengo a hacer cargo

Bajado de las sierras merlinas, el trovador que fue escritor le pone la cara y la firma a un puñado de canciones sinceras y honestas, dos cualidades indispensables para un artista de su talla. Chacareras, zambas, milongas, cuecas y un cariñoso recuerdo a Javier Báez, el músico merlino que llevó el ritmo local a Europa.

Cinco películas con corazón puntano

Atacado brutalmente por el poder nacional e ignorado más brutalmente aún por el gobierno provincial, el cine fue una de las artes que más cuesta arriba tuvo su desarrollo en el 2025. Atrás quedaron los años en donde la industria era muy desarrollada y San Luis se había convertido en una usina de creatividad.

No obstante ese panorama, en la provincia hubo voluntariosas producciones que gracias a la tracción a sangre y corazón de un equipo de trabajo (el cine sigue siendo una manifestación colectiva) elevaron la vara y entregaron propuestas por demás interesantes.





Sara, de Fernando Saad

Las partes de un drama

Como quien sabe que tiene algo realmente bueno entre manos, Fernando Saad y su equipo entregan su película de a partes, con episodios independientes que complementan un relato tan crudo y doloroso como las torturas y la apropiación de bebés de la dictadura militar. La segunda parte estuvo a la altura de la primera, que el año pasado también fue parte de esta selección de Cooltura. Y vienen más.





Desolación, de Juan Ever

La soledad del cumpleaños

No hay directores en la provincia que tengan el pulso y el timing que tiene Juan para contar historias de suspenso, molestas, siempre a punto de la explosión. Tras la serie de “Pesadilla en las sierras”, el director merlino encaró la historia de un hombre que en medio de una mortal epidemia tiene que salir a la calle a buscar el regalo de cumpleaños para su pequeña hija.







Zona gris, de Laura Juárez

La larga corta historia

No es un dato menor que el corto haya sido el primero de la provincia seleccionado en el concurso Historias breves del INCAA, que tiene 29 años de recorrido. Una mujer es encerrada, en medio de la pandemia, en una habitación de hotel para un control epidemiológico. La certeza narrativa y la veraz descripción de los personajes hacen el resto.





Merlo bajo cero, de Juan Dodero

Deportes extremos y frío bajo al agua



La primera expedición de buceo bajo hielo que se hizo en la provincia fue registrada por la cámara caliente e inquieta de Juan Dodero, un aficionado a los deportes extremos que se propuso registrar la pasión de los practicantes y, de paso, mostrar los bellos paisajes del Salto del Tigre aún en épocas invernales.







Post, de Mati Raneri

La nueva narrativa

Una bañadera, un recuerdo, una cámara en constante tensión, el rojo, el verde, el sonido que aturde como el silencio, los agudos como recursos cinematográficos. Y la violencia sexual, traducida en violencia de cualquier tipo. La primera parte de un proyecto más grande llevado a cabo por el director es prometedora.











Libros de autores de la provincia

La producción de una obra literaria en algunas ocasiones no necesita más que una computadora y una buena historia. El trabajo hasta llegar a la edición en papel es un poco más costoso pero siempre hay métodos para que los autores lleguen a ver su creación hecha libro.

El 2025 fue un año de mucha edición aunque los puntanos que viven fuera de la provincia fueron la punta de lanza ante la nula política literaria provincial, más preocupada en ofrecer sus espacios para las presentaciones de libros editados en otros horizontes o en organizar ferias del libro donde las producciones literarias no son, precisamente, las más profusas.

Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo, de María Belgrano

Los mejores finales

La certera escritora nacida en San Luis pero radicada en Buenos Aires se propone describir las rupturas (amorosas, familiares, amistosas) desde la ironía, esa pariente cercana al humor pero con cara de tía cínica. De paso, en 30 breves relatos de prosa poética, recuerda a su padre, describe a su madre, pulsa el pop y narra con enternecedora calidez la abulia de las siestas en San Luis.







Aplausos, de Nicolás Tete

Y un día Nico volvió

Cada vez que se para ante un hecho artístico, el villamercedino tiene la preocupación de describir a su generación, sea en sus libros (“Aplausos” editado por Blatt & Ríos es el segundo), como en sus películas. Dispuesto a sacarse cualquier capa protectora, ahora el joven achica el círculo y agranda su tamaño como artista.







Carne negra, de Liliana Mainardi

La poética de lo imposible

Sobre el final del año, la poeta radicada en Cortaderas regaló un nuevo poemario que la consolida como una de las autoras más prolíficas de la provincia. Tenaz, observadora, sarcástica, arista completa, Liliana abre su mundo y deja que el mundo se abra. No le hace falta mucho más a una poeta de su talla.









Cruza, de Camila Vásquez

La generación de la generación

Camila nació en Rosario, se crio en Merlo y vive en Córdoba. De todas esas ciudades aprendió algo; o mejor de todas esas ciudades se nutrió para su primera novela, que viene a completar una bibliografía de altísimo nivel, pero vinculada hasta ahora a la poesía. En su nueva obra la joven cuenta sus antepasados a partir de la muerte de su madre.





Amores en fuga, de Carlos Audisio

Senderos hacia lo completo

Pediatra, amante de la filosofía, lector empedernido, Carlos Audisio supo, con paciencia y con saliva, armar una carrera literaria que tiene en su nuevo libro uno de los puntos más altos y complejos. Casi 80 poemas donde surgen preguntas sobre el amor, la muerte y la existencia, como si no fueran todas la misma cosa.











Los protagonistas de las historias: cinco actores de San Luis

Los actores de la provincia encontraron en el teatro más que en la tele y en el cine un espacio en el que darle vida a los argumentos, a veces propios, a veces ajenos; a veces fabulosos, a veces humildes; a veces reales, a veces ficticios.







Joel Barban, “El eternauta”

Cuando todo funciona

Es electricista, nació en Buenos Aires pero está radicado en San Luis hace algunos años. Tuvo un papel breve en la serie del año, pero se preparó tanto que le salió perfecto: es nada más y nada menos quien descubre nieve en la ropa del personaje de Ricardo Darín. A partir de su actuación, Joel no paró de dar notas.





Agustín Rittano, “Ateneo para una familia”

Un año dedicado al teatro

Cada vez más consolidado en la escena nacional, el actor de Tilisarao tuvo un año en que dejó por un rato el cine y se dedicó al teatro, un arte que le brota de inmediato. En la obra que protagonizó en Buenos Aires le pone la piel a una adaptación de Florencio Sánchez, uno de sus autores predilectos.





Thais Folk, “Divina diva”, “El huevo de Drah”

La lucha es de todos

No solo por su calidad interpretativa, demostrada en el drama y en la comedia, en el teatro adulto y en el infantil, sino también por la lucha desigual que lleva adelante como productora de espectáculos en San Francisco del Monte de Oro, la brasileña es una de las artistas del año en la provincia.





Luisa Palacio, “Comillas, la cita ausente”, “Los días de un sol imaginario”, “Psicóticas”

El año de la transformación

En el año en que se cambió de nombre, quien era Luis demostró una vez más que la quietud lo perjudica, que el no hacer nada no es una opción. Estrenó tres obras, siguió con “Chico folk”, fue parte de una varieté y trabajó en una película que se estrenará el año que viene. Un actor que va de transformación en transformación.





Nicolás Sánchez Harriet

Mucho de todo

El año del actor fue una representación del año del teatro en el país. Mucha gestión independiente, mucho trabajo en comunidad, mucha transpiración para la mudanza de un espacio que es necesario en Villa Mercedes y mucha inspiración cuando se subía al escenario a componer sus personajes.