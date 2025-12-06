Dancerinas arrasó en Mar del Plata y clasificó sus diez coreografías al Mundial de México

El Estudio Dancerinas de la ciudad de Justo Daract volvió a convertir su esfuerzo en un logro histórico: las diez coreografías que presentó en la final nacional de Baile Argentina, realizada en Mar del Plata, subieron al podio y consiguieron clasificación directa al Mundial de México 2026. Con 25 bailarinas en escena, entre categorías infantiles, prejuveniles, juveniles y adultas, el grupo dejó en alto el nombre de la localidad y regresó con el puntaje más alto de la competencia: 96 puntos para la coreografía de Danza Jazz a cargo de la profesora Lucila Quiroga.

La directora Claudia Lucero celebró el rendimiento del equipo y agradeció el acompañamiento de las familias, la Municipalidad y los vecinos que colaboraron durante meses. Contó que llegar a la final fue un desafío económico enorme, ya que debían cubrir viaje, estadía e inscripciones. Para reunir los fondos organizaron rifas, bingos, bailes, ventas de dulces y el tradicional “chancho móvil”, recorriendo puerta a puerta la ciudad. “No nos quedó nada por hacer, trabajamos todos los fines de semana”, relató.

En Mar del Plata, las bailarinas obtuvieron títulos de campeonas y subcampeonas nacionales en Ritmos Urbanos y Danza Jazz, además de reconocimientos especiales como “Mejor coreografía adultos” y “Academia destacada”, distinciones que consolidaron el impacto del estudio en la competencia. Entre los logros individuales se destacó el dúo infantil integrado por Morena Manzano y Melody Barroso, que logró podio con primer y segundo puesto. También brilló el cuarteto infantil formado por Luján, Emma, Melody y Jorgelina, que obtuvo nuevamente primeros lugares en Jazz.

La profesora Oriana Sosa lideró las coreografías de Ritmos Urbanos y parte de las rutinas de Jazz, mientras que Quiroga fue reconocida por la creación destacada en adultos. La organización del estudio también valoró el rol fundamental de la secretaria Viviana Lucero, clave en la logística, y agradeció especialmente al sindicato La Fraternidad por facilitar el espacio de entrenamiento.

Lucero mencionó que realizaron una caravana por la ciudad para agradecer a cada vecino que colaboró con el sueño que hoy las lleva a México. “No sé cómo devolver tanto cariño. Fue un objetivo enorme y se logró”, expresó la directora, emocionada, tras un año de preparación que culminó con la clasificación internacional de todas sus coreografías.