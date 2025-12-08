  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Lunes 08 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Lunes 08 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Fue el Budapest

Tradición navideña: más de 4500 atletas se vistieron de Papá Noel

El deporte, la alegría y el rojo invadieron las calles de la capital húngara. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El centro de la capital húngara, Budapest, fue invadido por la alegría y el color rojo con la celebración de la Carrera Anual de Papá Noel (Santa Run).

 

El evento, que se ha convertido en una querida tradición prenavideña, reunió a una multitud impresionante de unas 4.500 personas, todas vestidas con los icónicos trajes de Papá Noel. 

 

La marea roja de corredores convirtió las calles principales de la ciudad en un festivo "mar de alegría" para el deleite de los espectadores y turistas.

 

 

Una tradición con causa social

Si bien el objetivo principal es fomentar el espíritu festivo y deportivo, estas carreras a menudo tienen un componente benéfico. Los participantes no solo comparten un momento de diversión colectiva, sino que también contribuyen a una causa social o caritativa, lo que añade un significado más profundo a la congregación. 

 

La energía y el entusiasmo de los participantes, que recorrieron varios kilómetros por el corazón de Budapest, destacaron la atmósfera única que solo la temporada navideña puede generar.__IP__

 

La Carrera Anual de Papá Noel es uno de los muchos eventos que marcan el inicio oficial de la temporada navideña en Budapest, famosa por sus mercados de Adviento y su ambiente invernal.

 

 

 
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo