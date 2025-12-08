Tradición navideña: más de 4500 atletas se vistieron de Papá Noel

El centro de la capital húngara, Budapest, fue invadido por la alegría y el color rojo con la celebración de la Carrera Anual de Papá Noel (Santa Run).

El evento, que se ha convertido en una querida tradición prenavideña, reunió a una multitud impresionante de unas 4.500 personas, todas vestidas con los icónicos trajes de Papá Noel.

La marea roja de corredores convirtió las calles principales de la ciudad en un festivo "mar de alegría" para el deleite de los espectadores y turistas.

Una tradición con causa social

Si bien el objetivo principal es fomentar el espíritu festivo y deportivo, estas carreras a menudo tienen un componente benéfico. Los participantes no solo comparten un momento de diversión colectiva, sino que también contribuyen a una causa social o caritativa, lo que añade un significado más profundo a la congregación.

La energía y el entusiasmo de los participantes, que recorrieron varios kilómetros por el corazón de Budapest, destacaron la atmósfera única que solo la temporada navideña puede generar.__IP__

La Carrera Anual de Papá Noel es uno de los muchos eventos que marcan el inicio oficial de la temporada navideña en Budapest, famosa por sus mercados de Adviento y su ambiente invernal.