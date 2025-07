Se comprometieron en el acampe por la luz: una historia de amor en plena protesta social

La bandera improvisada flameaba entre carpas y carteles. El frío calaba hondo y la espera se volvía rutina. Era uno más de los días que las familias del barrio La Vecindad llevan resistiendo frente a Terrazas del Portezuelo, exigiendo lo que debería ser un derecho básico: tener electricidad.

Pero en medio del hartazgo y el cansancio, algo inesperado sucedió.

Él se arrodilló. Ella lo miró con sorpresa. Un anillo, un gesto sencillo, una pregunta cargada de futuro: “¿Te querés casar conmigo?”. Y entre aplausos, risas, gritos y lágrimas, la respuesta fue un sí que sonó tan fuerte como los reclamos.

No trascendieron los nombres de los protagonistas, pero el video del compromiso se viralizó en redes sociales. No faltaron los mensajes de apoyo, los corazones digitales y hasta quienes se ofrecieron a colaborar con una fiesta, un vestido o simplemente un abrazo. La historia tocó una fibra: mostró que aun en la adversidad, el amor no se apaga.

No hubo guirnaldas ni luces, pero sí testigos: vecinas, vecinos, niñas, niños, militantes y periodistas. No fue en un salón decorado, sino sobre la tierra dura del acampe. Pero fue real, genuino, profundo. Fue un acto de amor en un contexto de lucha.

Porque el amor también es resistencia. Porque comprometerse a amar cuando no hay certezas es un gesto político. Porque construir un hogar sin luz, pero con esperanza, también es una forma de decir: acá estamos, existimos, soñamos.

La Vecindad sigue esperando una respuesta del Gobierno. Pero entre la espera, el frío y la injusticia, floreció algo distinto: una promesa de amor, nacida a la intemperie, pero con raíces firmes.