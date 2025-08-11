Fiesta religiosa y familiar: “Los Chañares” honró a su patrono, San Cayetano

En el paraje Los Chañares (a pocos kilómetros de Nogolí, Departamento Belgrano) se da un sano fenómeno donde una capilla, dedicada a San Cayetano, logra la confluencia de lo espiritual, lo tradicional, la puntanidad, la diversión y los encuentros de familias.

El pequeño templo, decorado con maderas, mucho amor y devoción, fue construido por las manos de la familia de “Lali” Moreno, que este domingo, abrió bien amplias las puertas de su propiedad para que los fieles de la región y sus vecinos participen de la tradicional procesión y misa y, luego, de las divertidas actividades en familia.

Hubo almuerzo compartido con los tradicionales choripanes, canto, bailes folclóricos, regalos para los más pequeños, sabrosas tortas artesanales y juegos protagonizados por chicos y grandes que generaron mucha alegría y diversión.

En esa ocasión, con la valiosa ayuda de vecinos, de las autoridades municipales de Nogolí (a cargo del intendente Ramón Funes) y de la diputada Claudia Pinelli, entre otros, la familia anfitriona pudo recibir una vez más, con mucho amor y caridad, a los devotos que llegaron para agradecer los favores recibidos de San Cayetano y renovar su fe.

La novena, que comienza el 31 de julio y termina el 7 de agosto, abre el programa de la fiesta patronal en “Los Chañares”, que esta cerquita de El Barriales y las torres de energía eólica. Al domingo siguiente, se lleva a cabo primero la procesión desde el ingreso al campo (ruta 3) a la capilla y, posteriormente se celebra la misa que fue oficiada por el padre Fernando (párroco de Nogolí y Villa de la Quebrada).

“Desde muy chica que soy devota de San Cayetano y con muchos esfuerzo construimos esta capilla agradeciendo por la salud, el trabajo y la familia que tengo. Ahora que soy bisabuela, junto a mi familia que continuará con la tradición, lo seguimos honrando”, comentó “Lali” Moreno, que agradeció la asistencia de los vecinos y fieles que llegaron de otros rincones de la provincia.

Quienes deseen conocer este espacio de devoción a San Cayetano pueden visitarlo los fines de semana.

Fotos: gentileza Parroquia Nogolí/Villa de la Quebrada y Hernán Ariel Fernández