Fiesta religiosa y familiar: “Los Chañares” honró a su patrono, San Cayetano
Fue este domingo en el paraje ubicado al norte de Nogolí en la capilla construida hace casi 40 años por la familia de “Lali” Moreno.
En el paraje Los Chañares (a pocos kilómetros de Nogolí, Departamento Belgrano) se da un sano fenómeno donde una capilla, dedicada a San Cayetano, logra la confluencia de lo espiritual, lo tradicional, la puntanidad, la diversión y los encuentros de familias.
El pequeño templo, decorado con maderas, mucho amor y devoción, fue construido por las manos de la familia de “Lali” Moreno, que este domingo, abrió bien amplias las puertas de su propiedad para que los fieles de la región y sus vecinos participen de la tradicional procesión y misa y, luego, de las divertidas actividades en familia.
Hubo almuerzo compartido con los tradicionales choripanes, canto, bailes folclóricos, regalos para los más pequeños, sabrosas tortas artesanales y juegos protagonizados por chicos y grandes que generaron mucha alegría y diversión.
En esa ocasión, con la valiosa ayuda de vecinos, de las autoridades municipales de Nogolí (a cargo del intendente Ramón Funes) y de la diputada Claudia Pinelli, entre otros, la familia anfitriona pudo recibir una vez más, con mucho amor y caridad, a los devotos que llegaron para agradecer los favores recibidos de San Cayetano y renovar su fe.
La novena, que comienza el 31 de julio y termina el 7 de agosto, abre el programa de la fiesta patronal en “Los Chañares”, que esta cerquita de El Barriales y las torres de energía eólica. Al domingo siguiente, se lleva a cabo primero la procesión desde el ingreso al campo (ruta 3) a la capilla y, posteriormente se celebra la misa que fue oficiada por el padre Fernando (párroco de Nogolí y Villa de la Quebrada).
“Desde muy chica que soy devota de San Cayetano y con muchos esfuerzo construimos esta capilla agradeciendo por la salud, el trabajo y la familia que tengo. Ahora que soy bisabuela, junto a mi familia que continuará con la tradición, lo seguimos honrando”, comentó “Lali” Moreno, que agradeció la asistencia de los vecinos y fieles que llegaron de otros rincones de la provincia.
Quienes deseen conocer este espacio de devoción a San Cayetano pueden visitarlo los fines de semana.
Fotos: gentileza Parroquia Nogolí/Villa de la Quebrada y Hernán Ariel Fernández
