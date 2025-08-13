Con nueva actriz y el conflicto de siempre, un clásico regresa al teatro

La incorporación de Romina Reta busca darle un nuevo color a un clásico del teatro nacional que hace un timpo fue adaptado por el histórico grupo “Gente de teatro”. La actriz toma un papel muy comprometido en una pieza llena de contenido político, que no pierde actualidad.

Durante buena parte del año pasado, “Cuestión de principios”, una de las obras más representativas de Roberto “Tito” Cossa, tuvo presentaciones en varios puntos de la provincia. El regreso será el viernes 15 de agosto a las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini.

Dirigida por Marcelo Di Gennaro, la obra convocó a Reta para que acompañe en el escenario Raúl Martínez, quien encabezó la pieza en su estreno. Al equipo se suma Graciela Martínez como asistente de dirección.

“Esta obra nos interesó porque Tito retrata magistralmente a través de sus protagonistas dos concepciones del mundo”, dijo el director. Martínez representa a un histórico dirigente del movimiento obrero de los años 50 que mantiene sus ideales y Romina será su hija, una exitosa periodista y escritora, que confronta apasionadamente con su padre sobre ética e ideología.

Uno de los tantos temas que aborda Cossa en su obra es la posibilidad de conciliación, en medio de una compleja relación de profundas convicciones.