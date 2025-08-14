La inflación subió en julio, una familia tipo necesitó más de $1.100.000 para no ser pobre

El costo de vida volvió a golpear el bolsillo. En julio, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó $1.149.353 para no caer en la pobreza, de acuerdo con la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El relevamiento oficial indica que la CBT aumentó 1,9% mensual, acumulando un alza del 12,2% en lo que va del año y del 27,6% respecto de julio de 2024.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define la línea de indigencia— el incremento mensual también fue del 1,9%, con un acumulado anual del 14,7% y un aumento interanual del 27%.

Por tipo de hogar, un grupo de tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que para una familia de cinco integrantes los montos treparon a $1.208.866 y $542.093 respectivamente.

Pese a que el aumento de las canastas coincidió con la inflación general de julio, ambas mediciones siguen por debajo del 36,6% registrado en el índice de precios al consumidor en el último año.