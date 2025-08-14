  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

EN VIVO

El millón no alcanza

La inflación subió en julio, una familia tipo necesitó más de $1.100.000 para no ser pobre

Según el Indec, la canasta básica total subió 1,9% en julio. Para no ser pobre, un hogar de cuatro integrantes precisó $1.149.353. 

Por redacción
| Hace 1 hora

El costo de vida volvió a golpear el bolsillo. En julio, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó $1.149.353 para no caer en la pobreza, de acuerdo con la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

 

El relevamiento oficial indica que la CBT aumentó 1,9% mensual, acumulando un alza del 12,2% en lo que va del año y del 27,6% respecto de julio de 2024.

 

 

 

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define la línea de indigencia— el incremento mensual también fue del 1,9%, con un acumulado anual del 14,7% y un aumento interanual del 27%.

 

Por tipo de hogar, un grupo de tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que para una familia de cinco integrantes los montos treparon a $1.208.866 y $542.093 respectivamente.

 

Pese a que el aumento de las canastas coincidió con la inflación general de julio, ambas mediciones siguen por debajo del 36,6% registrado en el índice de precios al consumidor en el último año.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo