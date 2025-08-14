Francella hace 16 personajes en busca del ser nacional
"Homo Argentum" tiene 16 historias mínimas adentro de una misma película. Además, se estrena una versión de Drácula, dirigida por Luc Besson.
Hace años que Guillermo Francella demuestra su versatilidad como actor. Iniciado en la comedia, tuvo que esperar mucho tiempo para ser considerado un intérprete que también podía con el drama y con otros géneros. “Homo Argentum”, la película que se estrena el jueves 14 de agosto en los cines de San Luis y Villa Mercedes, confirma esa búsqueda.
El actor de “Corazón de león” y “Casado con hijos” y “El encargado” aceptó el desafío de interpretar 16 personajes en una sola película, compuesta de 16 historias. Los cortos que protagoniza Francella duran entre 1 y 12 minutos y tiene como hilo común la formación de un “ser nacional”, una de las grandes discusiones de la historia argentina.
De un exitoso director de cine a un padre con problemas para criar a sus hijos, de un empresario lleno de dinero al mismísimo presidente de la Nación, el actor se pone nuevamente a las órdenes de Mariano Cohn y Gastón Duprat para contar una historia que promete ser un éxito.
Cinemacenter de San Luis tiene además otra propuesta para la semana: una versión de “Drácula”, en este caso dirigida por el reconocido Luc Besson.
Con Caleb Landry Jones, Cristoph Waltz y Zoe Bleu, la película muestra la renuncia a Dios por parte de un príncipe tras la muerte de su esposa. Corre el siglo XV y el hombre se convierte en un vampiro que siglos más tarde, en el XIX en Londres, ve a una mujer parecida a su esposa y se obsesiona con ella.
