  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Jueves 14 de Agosto de 2025

EN VIVO

Estrenos de cine

Francella hace 16 personajes en busca del ser nacional

"Homo Argentum" tiene 16 historias mínimas adentro de una misma película. Además, se estrena una versión de Drácula, dirigida por Luc Besson. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Hace años que Guillermo Francella demuestra su versatilidad como actor. Iniciado en la comedia, tuvo que esperar mucho tiempo para ser considerado un intérprete que también podía con el drama y con otros géneros. “Homo Argentum”, la película que se estrena el jueves 14 de agosto en los cines de San Luis y Villa Mercedes, confirma esa búsqueda.

 

 

El actor de “Corazón de león” y “Casado con hijos” y “El encargado” aceptó el desafío de interpretar 16 personajes en una sola película, compuesta de 16 historias. Los cortos que protagoniza Francella duran entre 1 y 12 minutos y tiene como hilo común la formación de un “ser nacional”, una de las grandes discusiones de la historia argentina.

 

 

De un exitoso director de cine a un padre con problemas para criar a sus hijos, de un empresario lleno de dinero al mismísimo presidente de la Nación, el actor se pone nuevamente a las órdenes de Mariano Cohn y Gastón Duprat para contar una historia que promete ser un éxito.

 

 

Cinemacenter de San Luis tiene además otra propuesta para la semana: una versión de “Drácula”, en este caso dirigida por el reconocido Luc Besson.

 

 

Con Caleb Landry Jones, Cristoph Waltz y Zoe Bleu, la película muestra la renuncia a Dios por parte de un príncipe tras la muerte de su esposa. Corre el siglo XV y el hombre se convierte en un vampiro que siglos más tarde, en el XIX en Londres, ve a una mujer parecida a su esposa y se obsesiona con ella.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo