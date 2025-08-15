La Corte de Nueva York frenó la entrega de acciones de YPF ordenada por la jueza Preska

La Argentina consiguió un respiro en el multimillonario juicio por la estatización de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió este viernes mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar el 51% de las acciones de la petrolera como forma de pago de la condena por US$ 16.100 millones.

La medida fue celebrada por el gobierno de Javier Milei, ya que le permitirá continuar con la apelación sin que se concrete la transferencia de las acciones, que se encuentran en poder del Estado. La defensa nacional había presentado en julio una cautelar temporaria para frenar la ejecución del fallo, y ahora la cámara confirmó que seguirá vigente mientras se tramita el recurso.

Preska había dictaminado en junio que la entrega de esas acciones cancelara la deuda surgida del litigio iniciado en 2015, tres años después de la expropiación del 51% de YPF. El beneficiario principal de la sentencia es Burford Capital, una firma especializada en adquirir derechos de litigios.

La causa no discute el derecho del Estado a expropiar la petrolera, sino el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía. Además del monto principal, la condena impone un interés diario que supera los US$ 2 millones, lo que eleva el riesgo económico para la Argentina.