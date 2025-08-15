Una pareja y su hija irán a juicio acusados de hurto, estafas con tarjetas y encubrimiento

Una pareja y su hija quedaron al borde del banquillo de los acusados. La jueza de Garantía Nº 4 de San Luis, Luciana Banó, resolvió elevar a juicio una causa que los tiene como protagonistas por hurto, defraudación con tarjetas bancarias y encubrimiento.

El caso se remonta al 25 de enero de 2023, en pleno verano, cuando una mujer denunció que le habían robado la mochila en el Parque Acuático de la ciudad de La Punta. En su interior llevaba pertenencias personales, documentos y varias tarjetas de crédito y débito. Según la investigación, el botín fue aprovechado al máximo: con los plásticos realizaron compras de ropa, combustible, transferencias electrónicas y hasta pidieron un préstamo a nombre de la víctima. Incluso, un teléfono celular sustraído apareció luego publicado a la venta en redes sociales.

Este jueves, el fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assat, apuntó directamente contra Gabriela Yanina Miranda, su hija Priscila Belén Lucero y Fabricio Ezequiel Lucero. Para Miranda solicitó tres años de prisión por hurto y defraudación, para Priscila dos años por la misma figura, y para Fabricio un año de prisión por encubrimiento con fines de lucro. La querella, representada por el abogado Roberto Aguilera Marturano, acompañó el pedido.

La defensa oficial, a cargo de Carlos Guillermo Salazar y Lorena Luna, intentó frenar la elevación proponiendo salidas alternativas, pero no hubo acuerdo. La jueza Banó ordenó que el caso sea enviado al Colegio de Jueces, que deberá designar al tribunal y fijar fecha para el juicio oral.

El expediente ahora seguirá camino hacia un debate que promete poner bajo la lupa cómo una simple mochila robada en un día de pileta se convirtió en una seguidilla de estafas que dejó a una familia completa en la mira de la Justicia.