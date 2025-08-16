Un conjunto de cámara que es pura expresión musical

El puntano Juan Pablo Fabre integra "Agitato trío", un conjunto de música de cámara compuesto por su violín, el piano de Pablo Jiménez y el violonchelo de Catriel Luna, que el sábado se presentará en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. A partir de las 20, el conjunto tocará clásicos de Maurice Ravel y Astor Piazzolla en “Ravel Rebelle”, un espectáculo que conjuga también la danza.

Porque la otra pata del concierto es la sensacional bailarina Luciana Croatto, radicada en España y dueña de una ductilidad y una técnica dignas de destacar.

Pero para los puntanos, el centro de atención estará en el violín de Fabre, miembro de una reconocida familia de músicos y artistas de la provincia, que hace mucho tiempo no toca en su tierra. Juan Pablo, hijo de la música Cecilia Maqueda y del artista plástico Fernando Fabre, está radicado en Córdoba, donde desarrolla una notable carrera.

"Agitato trío" es una de sus formaciones, que intercala en tiempo con la Orquesta Metropolitana y la Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba, además de su experiencia como concertista y solista.

En la agrupación, Fabre, Luna y Jiménez buscan una mirada expresiva y contemporánea para la música de cámara. Pablo, por su parte, es santiagueño –discípulo de Ariel Ramírez- con destacada formación académica y distinciones internacionales; en tanto que Catriel nació en Córdoba y fue parte de la Camerata Argerich y de la Orquesta del Mercosur.

“Ravel Rebelle” es una experiencia musical y escénica que propone un cruce entre dos compositores que marcaron una revolución sonora en el siglo XX: el refinado Maurice Ravel y el visceral Astor Piazzolla. Las entradas para el show no muy frecuente en San Luis se consiguen en Alpogo.com.