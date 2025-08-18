  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

Freno al veto

Revés judicial al Gobierno: declaran inválido el veto a la Emergencia en Discapacidad

El Juzgado Federal de Campana anuló parcialmente el decreto que vetó la ley, en beneficio de dos menores. El fallo no es general, pero sienta precedente para nuevos amparos. 

Por redacción
| Hace 1 hora

La Justicia Federal le propinó un revés al Gobierno Nacional al declarar inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.

 

Según trascendió, la decisión declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793. Tal como explicó la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general.

 

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad. El tribunal hizo lugar parcialmente al amparo presentado por O.G.J. y D.R.N., y ordenó que la obra social de los niños B.N. e Y.N. adecúe sus prestaciones conforme a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.

 

Además, el juez dispuso que las costas del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

 

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.

 

