15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

Atletismo

Bruno De Genaro correrá la final en los Panamericanos Junior

El velocista puntanos consiguió el quinto mejor puesto en la general y el miércoles a las 20:20 irá por una medalla. Tomás Villegas, en los 100 metros llanos, estuvo cerca de llegar a la final. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Bruno De Genaro se clasificó a la final de los 400 metros con vallas en el Juegos Panamericanos Junior de Asunción y el miércoles a partir de las 20 jugará la chance de medalla para la provincia. El puntano obtuvo el quinto mejor tiempo de la disciplina y afronta la carrera definitoria con alguna chance.

 

 

“El Cardenal” corrió en la primera serie de los 400 metros con vallas y cruzó la meta en el cuarto puesto con 50.61, un tiempo muy cercano a su mejor registro. Sumados los competidores de la segunda serie, el atleta puntano superó a diez corredores de todo el continente.

 

 

El atletismo de San Luis tuvo su día de participaciones panamericanas con otro representante que estuvo cerca de pasar a la final. Tomás Villegas en 100 metros llanos quedó en el cuarto puesto de su serie y estuvo expectante del pase a la final hasta la tercera manga, pero su tiempo no alcanzó.

 

 

Tomás hizo el recorrido en 10:34, apenas unas 10 milésimas superior a su mejor marca, que le permitió clasificar a los Juegos. Con ese registro terminó noveno en la general y no pudo clasificarse para la carrera definitoria, que se disputará mañana.

 

 

 El villamercedino tiene que participar el jueves en la posta 4x100 donde también es parte su hermano Lucas.

 

 

 

