  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

EN VIVO

Liga Profesional

Con un agónico empate, los tucumanos se metieron en la zona playoffs

En tiempo suplementario y de visitante, Atlético Tucumán logró igualarle a Sarmiento de Junín (2 a 2). Con este punto sigue dando pelea en la zona B del Clausura 2025. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Atlético Tucumán y Sarmiento empataron por 2-2 al término del partido que disputaron este lunes, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

 

El autor de los dos goles del local fue el delantero Joaquín Ardaiz, quien infló la red a los seis y 44 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Mateo Coronel descontó en 41 del complemento y el extremo Carlos Auzqui igualó en el tercer minuto del descuento.

 

Con la igualdad, el “Decano” alcanzó la octava plaza de la zona B, con seis puntos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava se encuentran un puesto por debajo, con misma cantidad de puntos.

 

En la próxima fecha, el equipo de Lucas Pusineri deberá recibir a Talleres, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:00 horas, mientras que el “Verde” será visitante de Deportivo Riestra, el lunes 25 a las 15:00.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo