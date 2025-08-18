Con un agónico empate, los tucumanos se metieron en la zona playoffs

Atlético Tucumán y Sarmiento empataron por 2-2 al término del partido que disputaron este lunes, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

El autor de los dos goles del local fue el delantero Joaquín Ardaiz, quien infló la red a los seis y 44 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Mateo Coronel descontó en 41 del complemento y el extremo Carlos Auzqui igualó en el tercer minuto del descuento.

Con la igualdad, el “Decano” alcanzó la octava plaza de la zona B, con seis puntos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava se encuentran un puesto por debajo, con misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Lucas Pusineri deberá recibir a Talleres, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 20:00 horas, mientras que el “Verde” será visitante de Deportivo Riestra, el lunes 25 a las 15:00.