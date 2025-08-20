  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

EN VIVO

Cámara de Diputados

Quiebre en La Libertada Avanza: Arrieta, Pagano y D'alessandro armaron bloque propio

Después del rechazo legislativo al veto presidencial que buscaba frenar la emergencia en discapacidad, tres diputados libertarios formalizaron su salida del bloque de La Libertad Avanza y reconfiguran el mapa en la Cámara baja.

Por redacción
| Hace 1 hora

La sesión que dejó sin efecto los vetos de Javier Milei no sólo significó un revés para el Gobierno, también abrió una grieta en la estructura legislativa libertaria. Lourdes Arrieta, Marcela Pagano y Carlos González D’Alessandro anunciaron la conformación de un bloque propio, marcando un quiebre político de alto impacto dentro de La Libertad Avanza.

 

El detonante fue la votación que ratificó la ley de emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor y 73 en contra, superando los dos tercios necesarios. El veto presidencial quedó sin efecto y la medida seguirá vigente, pese a la resistencia del oficialismo.

 

La oposición había logrado asegurarse el quorum con 136 diputados presentes, entre ellos dos miembros de LLA, Pagano y D’Alessandro, cuya presencia sorprendió al propio oficialismo. Arrieta, en tanto, ya había tomado distancia del bloque luego del escándalo por la visita a represores detenidos en Ezeiza, pero ahora formaliza su ruptura en compañía de los otros dos legisladores.

 

Las diferencias no son nuevas. Pagano arrastra enfrentamientos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con Lilia Lemoine desde el inicio del gobierno. D’Alessandro, por su parte, quedó marginado tras la intervención de la estructura libertaria en San Luis, denunciando un acuerdo con Claudio Poggi digitado desde la Casa Rosada por Eduardo “Lule” Menem.

 

Con la salida de estos tres diputados, Milei no sólo pierde votos propios en un Congreso que le resulta cada vez más hostil, también expone la fragilidad interna de un espacio que hace meses intenta mantener cohesión en medio de tensiones y disputas por el control político.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo