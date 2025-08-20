Quiebre en La Libertada Avanza: Arrieta, Pagano y D'alessandro armaron bloque propio

La sesión que dejó sin efecto los vetos de Javier Milei no sólo significó un revés para el Gobierno, también abrió una grieta en la estructura legislativa libertaria. Lourdes Arrieta, Marcela Pagano y Carlos González D’Alessandro anunciaron la conformación de un bloque propio, marcando un quiebre político de alto impacto dentro de La Libertad Avanza.

El detonante fue la votación que ratificó la ley de emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor y 73 en contra, superando los dos tercios necesarios. El veto presidencial quedó sin efecto y la medida seguirá vigente, pese a la resistencia del oficialismo.

La oposición había logrado asegurarse el quorum con 136 diputados presentes, entre ellos dos miembros de LLA, Pagano y D’Alessandro, cuya presencia sorprendió al propio oficialismo. Arrieta, en tanto, ya había tomado distancia del bloque luego del escándalo por la visita a represores detenidos en Ezeiza, pero ahora formaliza su ruptura en compañía de los otros dos legisladores.

Las diferencias no son nuevas. Pagano arrastra enfrentamientos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con Lilia Lemoine desde el inicio del gobierno. D’Alessandro, por su parte, quedó marginado tras la intervención de la estructura libertaria en San Luis, denunciando un acuerdo con Claudio Poggi digitado desde la Casa Rosada por Eduardo “Lule” Menem.

Con la salida de estos tres diputados, Milei no sólo pierde votos propios en un Congreso que le resulta cada vez más hostil, también expone la fragilidad interna de un espacio que hace meses intenta mantener cohesión en medio de tensiones y disputas por el control político.