"El Cardenal" lo dio todo y terminó sexto en la final

El Juego Panamericano junior -en la categoría individual- terminó para el puntano Bruno De Genaro con buenas sensaciones y dos carreras en las que puso todo de sí. Los 400 metros con vallas tienen en el atleta un representante nacional que se codea con los mejores del continente.

“El Cardenal” corrió la final de la competencia el miércoles a la tarde en Asunción y terminó la prueba en 50 segundos y 65 centésimos, muy cerca de su mejor registro histórico y a menos de dos segundos del ganador. Quedó sexto en la carrera que fue ganada por el jamaiquino Tyreeece Hyman.

Para llegar a la instancia definitiva, De Genaro tuvo que superar la serie más veloz del lunes, lo que le permitió estar entre los ocho mejores de la competencia y volver a meterse en la conversación en una competencia internacional.

El jueves se cerrará la participación de los puntanos en los Juegos. Bruno será parte de la posta 4x400 y otros dos velocistas puntanos, los hermanos Tomás y Lucas Villegas, serán parte de la final en la posta de 4x100 que comenzará a disputarse a partir de las 19:40.