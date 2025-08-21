Estudiantes pelea el descenso con iguales dosis de angustia y esperanza

Ahogado por el fantasma del descenso que le pisa los talones, ya es hora de que Estudiantes de San Luis empiece a ganar para evitar perder la categoría, una posibilidad que hoy está firme y latente y que mantiene en vilo al pueblo estudiantil. El equipo dirigido por Darío “El Indio” Ortiz está anteúltimo en el Grupo A de la Reválida del Torneo Federal A y el único conjunto por debajo es Gutiérrez de Mendoza, que ya descendió.

El pobrísimo andar futbolístico del albiverde -que ganó un solo partido, ante Gutiérrez, de los últimos 13- lo puso en una situación angustiante con solo dos puntos en cinco cotejos y a cuatro de los dos equipos que están por delante en la tabla: Sol de Mayo y Círculo Deportivo. O sea que los puntanos necesitan al menos dos fechas para salir del descenso al que están condenados hoy por hoy. Quedan cuatro.

Sin embargo, pese a lo calamitoso de los números, hay algunos elementos que permiten que “El Verde” tenga todavía esperanzas fundadas en salvar la categoría. El más prometedor es el fixture que tiene por delante, que lo enfrentará a tres equipos que son competencia directa en la lucha por no descender.

Si la urgencia de Estudiantes es empezar a ganar, es primordial que lo haga en el próximo partido, en el que recibirá al descendido Gutiérrez. Será el sábado a las 16 en el Coliseo y las condiciones no pueden ser mejores para los puntanos: el equipo celeste de Mendoza descendió en la fecha pasada, es por lejos el peor equipo de todo el torneo y está sumido en una crisis institucional y económica que parece no tener salida.

El partido, no obstante es un arma de doble filo porque la presión hará que el local salga con todo a ganar, pero si no lo hace la sensación interna será que el futuro en la categoría estará sellado.

Superado el escollo que no debería ser Gutiérrez, Estudiantes tendrá otro partido clave y trascendental, contra Sol de Mayo de Viedma. Hasta allá deberá viajar el equipo de San Luis para enfrentar a un conjunto que, hoy, está por encima suyo en la tabla y que ve al descenso también como una chance. En ese punto, los puntanos deberán estar atentos este fin de semana al partido que los sureños jugarán con Germinal, el segundo en la tabla de posiciones.

Sin respiro, la fecha siguiente Estudiantes recibirá al propio Germinal, el equipo de Rawson que está peleando por el ascenso y que tuvo en los últimos partidos algunas sospechosas ayudas arbitrales.

La perspectiva para el 14 de setiembre, el día en que se jugará la última fecha de la Reválida y se podría determinar la suerte del conjunto puntano, dependerá en gran medida de lo que pase en los partidos de Estudiantes con Gutiérrez, Sol de Mayo y Germinal, pero también de los resultados que los de Viedma, Círculo Deportivo y Santamarina de Tandil –otro de los equipos comprometidos con el descenso, hoy cinco puntos por encima de Estudiantes- obtengan en las tres fechas anteriores.

Esa situación vuelve más apasionante la definición porque en el transcurso de esas fechas, Sol de Mayo y Círculo Deportivo se enfrentarán entre sí –por lo que se sacarán puntos, a favor de Estudiantes-; y además los del Sur tienen un partido en el fecha final contra el puntero, San Martín de Mendoza. Círculo Deportivo, en tanto, jugará este fin de semana con Juventud, que podría darle una mano a su clásico rival.

Como sea, el partido de la última fecha de Estudiantes será de visitante contra Santamarina de Tandil, un equipo muy irregular que, si se descuida, podría ser parte también de la lucha por no descender.