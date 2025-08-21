La revisión de "El conjuro", la propuesta para esta semana

A la espera del estreno de la cuarta entrega de “El conjuro”, los cines de San Luis ofrecen a los muchos espectadores de la saga un repaso pormenorizado de la historia que los atrapó desde 2013, cuando la primera historia se convirtió en un éxito inesperado.

Esta semana, gran parte de la cartelera en la sala del shopping puntano estará protagonizada por la historia de terror. El jueves 21 y el domingo 24 se proyectará “El conjuro”, la película original; el viernes 22 y el feriado lunes 25 será el turno de “El conjuro 2”, estrenada en 2016; y el sábado 23 y el martes 26 llegará “El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo”, hasta ahora la última entrega.

Todo, para que los seguidores tengan fresca la historia para el primer fin de semana de setiembre, cuando se estrene “El conjuro: últimos ritos” con Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Pero esta semana no solo habrá terror revisionista. Una nueva producción del género se estrenará con “Haz que regrese”, una espeluznante y aterradora producción en donde dos hermanos descubren un ritual aterrador que se celebra en los fondos de la casa de su nueva madre adoptiva.

"Haz que regrese".

Otro estreno que estará en las salas puntanas y en las de Villa Mercedes es la segunda parte de “Nadie”, la historia de un hombre que le debe 30 millones de dólares a la mafia rusa –como en la primera parte- y que debe pagar con pequeños trabajos de asesinatos en distintos lugares. Cuando se va de vacaciones con su familia al mismo lugar al que iba cuando era chico, los recuerdos y la violencia se apoderan del protagonista.

"Nadie 2"

“La vida de Chuck” es una muy recomendable película que está basada en una novela de Stephen King que cuenta la vida de un hombre en orden inverso y que está subdividida en tres historias. Desde su muerte, a los 39 años, por un un tumor cerebral a su infancia, transcurrida en una casa supuestamente encantada.

"La vida de Chuck"