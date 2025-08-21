Los hermanos Villegas hicieron historia en Paraguay

Los hermanos Tomás y Lucas Villegas hicieron historia para el deporte de la provincia al ser los primeros atletas que consiguieron una medalla en los Juegos Panamericanos Juniors. Los villamercedinos obtuvieron la presea en la posta de los 4x100 junto a Juan Agustín Sagasta y Tomás Mondino.

El equipo argentino quedó en el tercer lugar en la carrera final –que fue la única de la disciplina- con un tiempo de 39:45,que significó el récord argentino, incluso en la categoría mayores. El primer puesto fue para el cuarteto de Colombia y el segundo para Jamaica.

La prueba fue la segunda en la que participó Tomás, quien también representó al país en los 100 metros llanos y estuvo muy cerca de clasificarse a la final. "Esta es una de las mejores experiencias que he tenido", dijo Lucas.

Tomás, por su parte, dijo que la el logro es algo que sabían que se podía lograr. "Es algo para todo el país, para Villa Mercedes y para nuestros entrenadores", dijo Tomás.

El atletismo puntano puede conseguir mañana otra medalla, también en la posta, en este caso en la 4X400, en la que participa el puntano Bruno De Genaro, finalista en el mismo torneo en los 400 con vallas.