Mellizos de bronce: Tomás y Lucas continúan con su vuelo alto

El día después de la medalla de bronce fue tranquilo para los hermanos Tomás y Lucas Villegas. La responsabilidad mayor ya había pasado y la presea colgando de sus pechos fue la demostración de que habían conseguido su objetivo.

Los mellizos obtuvieron el tercer puesto en la posta 4x100 de los Juegos Panamericanos Junior junto a Tomás Mondino y Juan Sagasta y –de yapa- rompieron el récord nacional para esa competencia, incluso si se cuenta la categoría mayores.

Relajado tras el logro, Tomás recordó ante El Diario de la República que la carrera fue “muy linda, llena de emociones”. “Sabíamos que podíamos llegar a ganar alguna medalla y lo cumplimos. Hicimos mucho trabajo previo pero a la carrera la disfrutamos muchísimo”, dijo.

Por su parte, Lucas coincidió con su mellizo y resaltó los nervios que pasó antes de la competencia. “Estar ahí implicaba mucha responsabilidad, el saber que era mucho trabajo que habíamos hecho, todo el tiempo que habíamos puesto y la dedicación terminó dando sus frutos”, agregó.

Como lo hacen cada vez que pueden, los hermanos dedicaron la medalla a Villa Mercedes y a su entrenador, Mario Quiroga. “Sin él, nada de esto hubiera sido posible”, dijeron.

En medio de la vorágine por el logro, Lucas y Tomás –quien tiene el récord argentino en los 100 metros llanos- no quisieron dejar pasar el hecho de batir la marca histórica del país en la posta 4x100. “Recibimos mucho amor de todos lados, pero fundamentalmente de nuestra familia”, dijo Lucas.

“Festejamos un montón con un récord nacional absoluto y U23 –agregó Tomás-, así que es puro agradecimiento para toda la gente de San Luis que siempre nos apoya, nos brinda ese mensaje de aliento y nos hace correr de una manera distinta”.