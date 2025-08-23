Los Pumas hicieron historia: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina

El estadio José Amalfitani fue testigo de una jornada que quedará grabada en la memoria del rugby argentino. Este sábado, Los Pumas lograron lo que parecía imposible: vencieron por primera vez en la historia a los All Blacks en suelo nacional, con un 29-23 que se gritó como una final del mundo.

El arranque no fue fácil. Los neozelandeses mostraron su jerarquía con tries de Proctor y Newell que encendieron las alarmas. Pero la garra argentina apareció rápido: Mateo Carreras marcó el primer try albiceleste tras una jugada individual explosiva, y el marcador quedó 13-13 al descanso. La paridad reflejaba lo que se vivía en la cancha: intensidad, roce y nervios a flor de piel.

En el segundo tiempo, la historia cambió. Santiago Carreras se convirtió en el gran ejecutor desde los palos, anotando cinco penales seguidos que mantuvieron a los Pumas siempre en carrera. Pablo Matera y Gonzalo García, con un try demoledor luego de un scrum, desataron la locura en las tribunas, poniendo a los argentinos 26-13 arriba.

Los All Blacks, heridos en su orgullo, intentaron reaccionar con un try de Samisoni Taukei’aho. Sin embargo, la amarilla a Sevu Reece los dejó con un hombre menos en el tramo final, y allí los Pumas no perdonaron. La defensa argentina resistió cada embate negro con tackles salvadores y una concentración feroz.

El cierre fue dramático: McKenzie descontó con un penal a los 40 minutos, pero ya no hubo tiempo para más. Cuando sonó la chicharra, las 35 mil almas en Liniers estallaron en un grito único: ¡histórico triunfo argentino!

Entre los festejos, hubo espacio para la emoción. Nahuel Tetaz Chaparro jugó sus últimos minutos con la camiseta albiceleste, recibiendo una ovación conmovedora. Fue el broche sentimental de una noche perfecta.

Los Pumas no solo vencieron a los All Blacks: se sacaron una mochila de décadas y demostraron que en la Argentina también se escribe la historia grande del rugby mundial.



