"Bernie" Cambareri, el rey de la montaña en la Vuelta de Castilla

La gran victoria del puntano Bernardo Cambareri en la cuarta etapa de la Vuelta Castilla La Mancha le permitió coronarse como el rey de la montaña en la exigente competencia española de ciclismo y obtener la malla roja que lo acredita como ganador de esa categoría.

Con solo 20 años, “Bernie” corre hace un año en España para el equipo Lasal Cocinas y redondeó en Castilla una excepcional actuación. La vuelta constó de cinco etapas que se completaron el domingo en la siesta europea y tuvo como ganador de la general al extremoduro Adrián Benito.

La gran actuación de Cambareri –quien creció en el barrio Viviendas Productivas- comenzó a solidificarse en la cuarta etapa, el sábado, que terminó en el monasterio de Uclés y que el puntano se llevó con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 28 segundos, tres menos que su perseguidor en la etapa, el canario José Antonio Redondo.

Posiblemente, los años de entrenamiento en San Luis hayan marcado el ritmo de la victoria del joven puntano, ya que la etapa manchega se disputó entre mucho viento y un recorrido muy exigente, llena de subidas y abanicos.

Cambareri usó el dorsal 92 y obtuvo en la general de Montala 24 puntos, más del doble que su perseguidor Antonio Canovas. En la final general, el puntano obtuvo el puesto 41.