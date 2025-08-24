Juventud empató sin goles ante Círculo Deportivo y sigue en zona de clasificación

En un partido donde el fuerte viento fue el gran protagonista en el estadio Guillermo Trama, Juventud igualó 0 a 0 con Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por la sexta fecha de la Reválida del Torneo Federal A.



El primer tiempo mostró un desarrollo parejo. Ambos equipos contaron con algunas ocasiones, pero carecieron de precisión en la definición y se fueron al descanso sin goles.

En el complemento, la historia no cambió demasiado. Las ráfagas complicaron cualquier intento de juego asociado y, ante ese panorama, ninguno arriesgó de más. Con el empate, los dos equipos lograron sumar y mejorar su promedio, un punto que ambos valoraron.

Con este resultado, Juventud quedó cuarto en la tabla con 10 unidades y se mantiene en zona de clasificación para los playoffs por el segundo ascenso.

Además, el Auriazul recibió una buena noticia: con la derrota de Santamarina por 4 a 1 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, aseguró su permanencia en la categoría, un objetivo clave para la institución.

En la próxima fecha, Juventud será local de San Martín de Mendoza con la intención de conseguir un triunfo que le permita seguir soñando con el ascenso.