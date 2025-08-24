Argentinos Juniors goleó 4-1 a Racing con gol del puntano Oroz

El equipo de la Paternal tuvo una tarde soñada y se impuso con autoridad en casa. Martín Oroz, nacido en San Luis, se hizo presente en el marcador a los 70 minutos, cerrando una actuación destacada.

Racing había comenzado en ventaja gracias al gol de Conenchy a los 26’, pero Argentinos respondió con tantos de Lescano (28’), López (51’), Giménez (60’) y Oroz (70’). Con este resultado, el “Bicho” suma puntos clave y mantiene el envión en la Liga Profesional.