Argentinos Juniors goleó 4-1 a Racing con gol del puntano Oroz
Nicolás Oroz metió el tercero para que el Bicho golee a la Academia en el Diego Armando Maradona. Lopez Muñoz, Lescano y Giménez convirtieron para los locales. El gol de Racing lo hizo Conechny.
| Hace 3 horas
El equipo de la Paternal tuvo una tarde soñada y se impuso con autoridad en casa. Martín Oroz, nacido en San Luis, se hizo presente en el marcador a los 70 minutos, cerrando una actuación destacada.
Racing había comenzado en ventaja gracias al gol de Conenchy a los 26’, pero Argentinos respondió con tantos de Lescano (28’), López (51’), Giménez (60’) y Oroz (70’). Con este resultado, el “Bicho” suma puntos clave y mantiene el envión en la Liga Profesional.
