Barba y un llamamiento a las virtudes del buen gobernante

El obispo Gabriel Barba presidió la misa por el Día de San Luis Rey de Francia, que terminó con la Novena al patrono de la provincia, y bendijo a todos los habitantes en su día. El acto religioso, precedente de la procesión que recorrerá las calles de la ciudad, fue presenciado por el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y autoridades municipales, provinciales y nacionales.

“A los hijos de la Iglesia, San Luis nos invita al amor de Dios y la vida eclesial”; dijo el obispo, quien refirió a las enseñanzas del santo patrono. En un momento del sermón, Barba mencionó las virtudes de buen gobernante que tuvo San Luis Rey de Francia, al tener una gestión “sin desvíos, más del lado del pobre que del rico”.

La máxima autoridad de la Iglesia en la provincia dijo que esas enseñanzas “caben fuertemente a todos los gobernantes, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo”.

Además, Barba aseguró que San Luis “nació como ciudad y luego devino en provincia” y recordó que la celebración del 25 de agosto está relacionada al santo patrono.

Por la mañana, los actos oficiales comenzaron con el izamiento de la bandera en la plaza Indepedencia a la que asistió el intendente municipal, Gastón Hissa, y un puñado de funcionarios municipales. Ante la ausencia de Poggi, el representante del Gobierno de la provincia fue el ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín.