Habilitaron en La Rioja el distribuidor vial “El Chacho Peñaloza” tras la caída del veto

Luego de que el Congreso derogara los decretos que buscaban el cierre de Vialidad Nacional, el organismo anunció la apertura del distribuidor vial “El Chacho Peñaloza”, una obra clave para la conectividad de la capital riojana y la región.

La nueva infraestructura se encuentra sobre la Ruta Nacional 75, en el acceso sur a la ciudad de La Rioja, y beneficiará a los más de 25.000 vehículos que circulan a diario por esa zona. Según el comunicado oficial, el objetivo principal es mejorar la movilidad entre el centro y el sur de la capital, incrementar la seguridad vial y jerarquizar el acceso desde el norte y centro del país.

Entre los beneficios, Vialidad Nacional destacó la reducción del tiempo de viaje, mayor seguridad gracias a señalización e iluminación LED, impulso al turismo y a la economía local, y una mejor conexión con corredores logísticos y turísticos.

La obra forma parte de la travesía urbana de la RN 75 y representa un esquema de circulación moderno e integral, según informaron las autoridades.