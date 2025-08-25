  • Nuestras redes
Lunes 25 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

Nuevo corredor vial

Habilitaron en La Rioja el distribuidor vial “El Chacho Peñaloza” tras la caída del veto

Vialidad Nacional inauguró una obra clave en la RN 75, que agilizará la circulación de 25.000 vehículos diarios y mejorará la conexión entre el centro y el sur de la capital riojana.

Por redacción
| Hace 4 horas

Luego de que el Congreso derogara los decretos que buscaban el cierre de Vialidad Nacional, el organismo anunció la apertura del distribuidor vial “El Chacho Peñaloza”, una obra clave para la conectividad de la capital riojana y la región.

 

La nueva infraestructura se encuentra sobre la Ruta Nacional 75, en el acceso sur a la ciudad de La Rioja, y beneficiará a los más de 25.000 vehículos que circulan a diario por esa zona. Según el comunicado oficial, el objetivo principal es mejorar la movilidad entre el centro y el sur de la capital, incrementar la seguridad vial y jerarquizar el acceso desde el norte y centro del país.

 

Entre los beneficios, Vialidad Nacional destacó la reducción del tiempo de viaje, mayor seguridad gracias a señalización e iluminación LED, impulso al turismo y a la economía local, y una mejor conexión con corredores logísticos y turísticos.

 

La obra forma parte de la travesía urbana de la RN 75 y representa un esquema de circulación moderno e integral, según informaron las autoridades.

 

