23°SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

23°SAN LUIS - Lunes 25 de Agosto de 2025

EN VIVO

Primera División Fútbol Femenino Argentino

San Luis goleó a Ferro en La Pedrera y se prende en el Clausura

El equipo puntano se impuso 4-1 con doblete de Victoria Vázquez y goles de Fabiana Vallejos y Alejandra Vaquero. Debutaron dos juveniles.

Por redacción
| Hace 3 horas

San Luis tuvo una tarde soñada en el Estadio La Pedrera y venció 4-1 a Ferro por la fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto dirigido por Leandro Páramo mostró contundencia, solidez y juventud en un partido que también marcó el debut en Primera División de dos jugadoras, una apenas 14 años.

 

El primer tiempo fue todo del local. A los 23 minutos abrió el marcador Fabiana Vallejos Apenas dos minutos más tarde, Victoria Vázquez amplió la ventaja. Antes del descanso, el conjunto visitante no logró reaccionar y se fue al entretiempo 2-0 abajo.

 

En el complemento, Ferro descontó rápidamente a los 2 minutos, lo que encendió las alarmas en el equipo puntano. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: a los 18’, Alejandra Vaquero convirtió el 3-1. La goleada se selló a los 31 minutos con el segundo tanto de Vázquez.

 

Sobre el final, el DT Páramo realizó varias modificaciones pensando en el recambio y el futuro del equipo. Ingresaron Ceballos, Miranda y Hartivig, y a los 41 minutos se produjo el doble debut: Scanio y Luisina Destefanis, esta última con apenas 14 años.

 

San Luis cerró el encuentro con una sólida actuación que le permite sumar tres puntos clave en el Clausura y soñar con los primeros puestos. El próximo desafío será frente a Belgrano, en un duelo que promete emociones.

 

Síntesis del partido
Estadio: La Pedrera
Resultado: San Luis 4 - Ferro 1
Goles: PT 23’ Vallejos (SL), 25’ Vázquez (SL); ST 2’ Ferro, 18’ Vaquero (SL), 31’ Vázquez (SL).
Amonestadas: Dubra (SL), Rocha (SL).
Cambios en San Luis: Ceballos x Rocha; Miranda y Hartivig x Leyes y Vázquez; Scanio y Destefanis x Vaquero y Rodríguez.
Árbitra: Violeta Vázquez.

 

