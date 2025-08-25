Bruno De Genaro, récord argentino sub 23 en 400 metros con vallas

El atletismo de San Luis tiene un año lleno de buenas noticias. Tras su paso por los Juegos Panamericanos de Asunción, Bruno De Genaro fue a competir a un torneo en Brasil donde consiguió el récord argentino en los 400 metros con vallas, su especialidad, para la categoría sub 23.

Con 50 segundos y 31 milésimas, el atleta puntano se convirtió en el más rápido del país en la muy exigente prueba que se corrió en el estadio Braganca paulista y que fue organizado por la Confedecación Brasileña de atletismo.

“El Cardenal” terminó la carrera en el cuarto lugar. El brasileño Francisco Guilherme dos Reis Viana, 49.08, fue el primero en superar la línea por delante del dominicano Juander Santos (49.49) y al británico Joshua Faulds (49.81).