Lunes 25 de Agosto de 2025

SAN LUIS

Logro en Brasil

Bruno De Genaro, récord argentino sub 23 en 400 metros con vallas

Tras su paso por los Panamericanos Junior, el atleta puntano voló en Brasil, donde salió cuarto en la final y logró ser el más rápido del país en la exigente prueba.

Por redacción
| Hace 6 horas

El atletismo de San Luis tiene un año lleno de buenas noticias. Tras su paso por los Juegos Panamericanos de Asunción, Bruno De Genaro fue a competir a un torneo en Brasil donde consiguió el récord argentino en los 400 metros con vallas, su especialidad, para la categoría sub 23.

 

 

Con 50 segundos y 31 milésimas, el atleta puntano se convirtió en el más rápido del país en la muy exigente prueba que se corrió en el estadio Braganca paulista y que fue organizado por la Confedecación Brasileña de atletismo.

 

 

“El Cardenal” terminó la carrera en el cuarto lugar. El brasileño Francisco Guilherme dos Reis Viana, 49.08, fue el primero en superar la línea por delante del dominicano Juander Santos (49.49) y al británico Joshua Faulds (49.81).

 

 

 

 

 

 

 

 

