"Nafta de avión" se prende fuego y pone a sus seguidores en alerta

Luego de un impasse de cinco años “Nafta de avión” volvió para quedarse por un buen tiempo. El cuarteto rockero estrenó el domingo 24 su primer videoclip, que está disponible en las plataformas, y reafirmó su retorno producido el año pasado con un EP de cuatro canciones.

"Si me prendo fuego" es el sencillo que tiene el soporte audiovisual, filmado en el interior de un auto que circula por la Autopista de las Serranías Puntanas, bajo una idea de Mateo Morge. “Quisimos mostrar lo que uno a veces puede tener guardado, ya sea bronca, tristeza o dolor y por algún motivo se van acumulando y a veces hasta se hace costumbre convivir con esas emociones”, explicó Agustín Ramírez, el guitarrista y cantante de la banda.

Junto a Agustín conforman “Nafta...” en la versión actual Patricio Ramírez en bajo y coros, Emiliano Grangetto en batería y Franco Villa Fuhrmann en la guitarra eléctrica. Por el grupo pasaron muchos músicos que colaboraron con la idea.

Tras sacar su primero disco, en 2019, el grupo entró en un parate debido a la pandemia. El regreso oficial fue el año pasado, cuando además de subir las nuevas canciones hicieron algunas presentaciones en vivo.

“Otra de las cosas que hicimos este año fue editar un sencillo”, dijo Agustín sobre “Quedarme acá”, el tema lanzado hace un mes que precede al video. Además, el guitarrista señaló que antes de fin de año la banda mostrará dos nuevas canciones.

Formada en 2015 como un proyecto paralelo a “La Yugular”, la reconocida banda tributo de “Los redondos”, “Nafta...” tiene el objetivo de hacer canciones propias y mostrarlas a su público, como sucedió el viernes cuando se presentó con en un bar de la avenida España.