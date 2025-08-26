Más allanamientos por la causa de las coimas en "Discapacidad"

La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta. El operativo se centra en la búsqueda de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Según supo Noticias Argentinas, la orden del juez federal Sebastián Casanello es clara: los investigadores buscan secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Operativos en La Isla y El Golf

Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se desarrollan en dos de los barrios más exclusivos del complejo ubicado en el partido de Tigre, y se producen un día después de una declaración clave en la causa.

Los barrios allanados: Los operativos se llevan a cabo en los barrios La Isla y El Golf de Nordelta.

Declaración clave: Los allanamientos se producen un día después de que el jefe de Seguridad de la zona prestara declaración indagatoria ante la Justicia.

Despliegue policial: Durante la tarde de este martes, se hicieron presentes en el lugar varios móviles de la Policía de la Ciudad para llevar adelante las medidas ordenadas por el juez Casanello.

La causa busca reconstruir los movimientos de los empresarios farmacéuticos implicados en el escándalo de los audios que le costó el puesto al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.